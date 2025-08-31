為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    與韋克爾訪團早餐會 韓國瑜：朝野支持國防預算逾GDP3％

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾訪團昨天與立法院長韓國瑜、副院長江啟臣及立院外交及國防委員會立委進行跨黨派早餐會。（立委徐巧芯提供）

    2025/08/31 05:30

    〔記者陳政宇、劉宛琳、林哲遠、黃靖媗、蘇永耀／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪訪台兩天，昨日下午搭機離台，期間除晉見總統賴清德，並拜會朝野政治人物，傳達美方挺台態度。立法院長韓國瑜昨接見時表示，立法院跨黨派共識已形成，全力支持國防外交工作及深化台美夥伴關係，並支持明年我國國防預算增至超過佔GDP三％，未來將朝五％的目標努力。

    韓國瑜昨率副院長江啟臣及朝野立委，與訪團一行早餐敘，就區域情勢、能源安全、灰色地帶戰略、國防預算、深化台美合作等議題交換意見。韓談到，台灣正處關鍵時刻，須徹底理解中共及其領導人的思維邏輯，才能審慎因應各種挑戰。

    會晤兩位重量級參議員

    蕭美琴：熟悉的老朋友

    與會的民進黨立委陳冠廷說，他支持提升台灣的防衛能力，確保台灣安全，為印太和平穩定做出貢獻。民眾黨立委林憶君也說，民眾黨絕對支持「國防自主」，二○二四總統選舉時，前主席柯文哲就是首位提出支持國防預算達GDP三％的候選人。國民黨立委徐巧芯則說，台美關係不分黨派，國民黨及立院黨團會積極參與、表達意見，建立暢通的溝通管道、良好互動。

    此外，曾任駐美代表的副總統蕭美琴也會晤兩位重量級議員，她並以「熟悉的老朋友們」形容，期待未來台美持續攜手合作，共同守護印太地區的自由、民主，為世界帶來穩定與繁榮。

    AIT指出，代表團與台灣相關人士交流台美關係、區域安全、貿易與投資等重要議題，此行凸顯美國正致力強化與台灣的夥伴關係，再次確認台美對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

    涉外人士透露，美方對於台灣在安全及國防上的努力、做法、進度相當滿意，也會繼續持續支持台灣國防的努力；美方亦提及，參議院將於九月一日勞動節後，開始討論二○二五年國防授權法案，其中包含許多挺台法案。

    曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨會晤美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪，她並以「熟悉的老朋友們」形容兩位重量級參議員。（取自蕭美琴臉書）

