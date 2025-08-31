美參院軍委會主席韋克爾：台美聯合生產武器 美方態度開放

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）、參議員費雪（右）昨天下午搭乘美國空軍專機返美。兩人離台前在台北賓館召開小型媒體見面會。（記者方賓照攝）

2025/08/31 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國與俄羅斯近期進行首次聯合水下巡邏，象徵兩國海上戰略合作邁入新階段，引起關注。來訪的美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾昨表示，台美關係應繼續積極進展，美國將持續藉開發必要武器，證明這些勢力的錯誤，且美方對台美聯合生產武器採開放態度。

美中貿易談判

絕不影響台美防衛同盟

韋克爾與費雪參議員前天抵台訪問，兩天密集拜會後，訪團昨天下午搭乘美國空軍專機返美。兩人離台前在台北賓館召開小型媒體見面會，韋克爾說，他們此行來台目的不僅是為了傾聽瞭解台灣在各項議題上的立場，也是為了傳遞堅定且強力的訊息，台灣這個國家是獨立、自由，且有權自決的，他們多年來一直堅持相同的概念，「台灣關係法」、六項保證，以及每年的國防授權法案（NDAA）都一再重申；這趟旅行深富意義，台美的友誼、盟友關係已經持續數十年，台美關係應繼續積極進展。

請繼續往下閱讀...

被問到中國解放軍與俄羅斯海軍近期在亞太地區展開聯合水下巡邏，台灣應如何應對。韋克爾表示，應對措施應由獨立、主權民主國家的領導人做決定；但他也說，「我們的軍隊每天都在互相合作」，印太地區有勢力相信他們可以將自身意志強加於一個獨立的國家，美國將持續藉由聯合開發必要武器來證明這些勢力的錯誤，與台灣立場相同。

對於台美在共同生產武器的進程，韋克爾說，聯合生產與努力將取決於太平洋兩岸及美國目前的技術力，美方對建議與創新皆採開放態度。

至於美中貿易談判對台灣的影響，韋克爾指出，美國熱衷於在世界各國行銷美國製造，他認為，這絕不會影響台美的防衛同盟及友誼。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法