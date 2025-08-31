10縣市統籌分配款比試算少》卓揆：新財劃法公式有誤 將邀地方討論

行政院長卓榮泰昨出席雲林虎尾潮開工典禮時表示，新版財劃法計算有誤差，將邀地方首長討論，讓分配更公平。（記者李文德攝）

2025/08/31 05:30

財政部：345億分不出去 待修法後分配

〔記者李文德、鄭琪芳、鍾麗華／綜合報導〕財政部日前依新版財政收支劃分法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為八八四一億元，但有十縣市獲配金額比預先試算結果少。行政院長卓榮泰昨表示，新版財劃法計算有誤差，會開誠佈公邀集各縣市首長討論，讓計算更公平，符合「均衡台灣」目標。

財政部也表示，主因是新版財劃法分配公式有問題，導致統籌稅款無法全數分配，明年度還有三四五．五億元分不出去，因此部分縣市分配金額不如預期，尤其離島三縣未分配出去的數額較大，但這些仍屬地方財源，中央不會移作他用，將待完成修法後分配。

卓榮泰昨到雲林出席虎尾潮第三期工程開工典禮，他致詞表示，新版財劃法計算有誤差，現在要想方設法把誤差補回來，讓分配能夠更公平。

卓強調，這樣微調是希望未來地方也能夠更有效率、有計畫，中央、地方合作絕對不會中斷，屬於中央該做的一件都不少，可以跟地方合作的，會坐下來討論；屬於地方自治的，也有充裕財源給地方處理，如此調整財劃法修法才有價值，期待能共同修正，今年先適應，明年再同時找出一個地方更能夠接受、中央更願意合作的方式。

卓榮泰指出，將請各地的財政主計人員到政院充分說明，也邀請所有縣市長來到行政院，或者到地方拜訪，要「開誠佈公」來完成這項雖艱鉅、但一定要走的合作之路。

財政部則指出，新版財劃法分配公式有三大爭議，包括：分子按本島各縣市及離島分開計算，但分母按全部縣市計算；未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式；未明定鄉鎮市核計項目、指標及權重等，導致統籌稅款無法全數分配，財政部不能逾越法律自為解釋，須透過修法解決問題。

財政部並強調，去年底應立委要求試算統籌稅款分配金額，已說明是在諸多假設條件下試算，並非最後結果。事實上，明年統籌稅款大增四一六五億元、增幅近九成，地方政府獲配豐沛財源。

補缺口 中央計畫性補助款大幅減編

此外，新版財劃法修正後，造成中央極大財政缺口。據了解，行政院預計本週找地方首長開會討論，行政院將把補助地方的「計畫性補助款」移到「一般性補助款」，各部會明年度預算書的計畫性補助款已大幅減編，有的項目經費甚至減少一半，且中央未來不再編列一次性、短期的專案性補助款。

主計總處廿九日已公告「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，修正一般性及計畫型補助款範圍，把過去一般性補助款用於財政收支差短與教育、社福及基本設施等，修改為具「經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等事項。計畫型補助款則為「一般性補助款範圍以外」的事項。

