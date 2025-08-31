為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美前副國安顧問葉望輝：台灣應積極展現全球貢獻

    美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝昨視訊參與「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。（記者黃靖媗攝）

    美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝昨視訊參與「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。（記者黃靖媗攝）

    2025/08/31 05:30

    台灣國防投入 「仍有懷疑論者質疑是否做足準備」

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國將在九月三日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝認為，中共此次閱兵的政治意涵大於軍事意涵；美國觀點會希望台灣能做出國防承諾，像烏克蘭一樣做好充分準備，台灣應積極展現能夠為全球做出哪些正面貢獻。

    美盼台灣 面對巨大威脅願挺身抵抗

    葉望輝昨透過視訊參與「中共舉辦九三閱兵活動內外目的與意涵」座談會時表示，美國希望台灣至少能做出比照烏克蘭的對國防承諾，像烏克蘭一樣做好充分準備，面對如此大的威脅時，願意挺身而出、進行抵抗。

    葉望輝說，沒人希望看到台灣經歷像烏克蘭人過去幾年的經歷，但台灣必須展現出足夠的決心、足夠的準備、足夠的投入，儘管在某些領域可以看到台灣做法較積極，但仍有懷疑論者會質疑台灣是否有做足準備、是否達到全社會韌性。

    葉望輝認為，台灣應積極展現能夠做出哪些對全球的正面貢獻，展現台灣是可信賴且具有韌性的夥伴。

    評中國9.3閱兵 政治意涵大於軍事

    葉望輝認為，中共稱此次活動為紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」，是希望藉由修正主義，向全世界投射出他們想要的形象，重新打造中共自己的故事，讓大眾誤以為現在的中國像過去一樣支持自由、支持世界秩序穩定、反極權，並抹煞中華民國在中國歷史上扮演的重要角色，讓中華民國被邊緣化，藉統戰、政治作戰論述達到目標，而許多美國人不了解中國採取修正主義的做法，反而只看到中共藉軍演「秀肌肉」。

    蘇紫雲：北京閱兵 落實中國威脅論

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共意圖藉由二戰勝利閱兵展現大國的自信心，並藉歷史敘事抹滅中華民國在二戰中的貢獻及角色，但恐怕會有「後座力」，西方國家皆用緬懷等和平的形式紀念戰爭的不幸，希望避免悲劇重演，中國卻邀請北韓、俄羅斯等國出席九三閱兵，反而證實西方民主國家的擔憂，落實中國威脅論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播