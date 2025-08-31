美前副國安顧問葉望輝：台灣應積極展現全球貢獻

美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝昨視訊參與「中共舉辦93閱兵活動內外目的與意涵」座談會。（記者黃靖媗攝）

2025/08/31 05:30

台灣國防投入 「仍有懷疑論者質疑是否做足準備」

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國將在九月三日於天安門廣場舉行抗日紀念與閱兵儀式。美國傳統基金會亞洲研究中心資深研究員、美國前副國安顧問葉望輝認為，中共此次閱兵的政治意涵大於軍事意涵；美國觀點會希望台灣能做出國防承諾，像烏克蘭一樣做好充分準備，台灣應積極展現能夠為全球做出哪些正面貢獻。

請繼續往下閱讀...

美盼台灣 面對巨大威脅願挺身抵抗

葉望輝昨透過視訊參與「中共舉辦九三閱兵活動內外目的與意涵」座談會時表示，美國希望台灣至少能做出比照烏克蘭的對國防承諾，像烏克蘭一樣做好充分準備，面對如此大的威脅時，願意挺身而出、進行抵抗。

葉望輝說，沒人希望看到台灣經歷像烏克蘭人過去幾年的經歷，但台灣必須展現出足夠的決心、足夠的準備、足夠的投入，儘管在某些領域可以看到台灣做法較積極，但仍有懷疑論者會質疑台灣是否有做足準備、是否達到全社會韌性。

葉望輝認為，台灣應積極展現能夠做出哪些對全球的正面貢獻，展現台灣是可信賴且具有韌性的夥伴。

評中國9.3閱兵 政治意涵大於軍事

葉望輝認為，中共稱此次活動為紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十週年」，是希望藉由修正主義，向全世界投射出他們想要的形象，重新打造中共自己的故事，讓大眾誤以為現在的中國像過去一樣支持自由、支持世界秩序穩定、反極權，並抹煞中華民國在中國歷史上扮演的重要角色，讓中華民國被邊緣化，藉統戰、政治作戰論述達到目標，而許多美國人不了解中國採取修正主義的做法，反而只看到中共藉軍演「秀肌肉」。

蘇紫雲：北京閱兵 落實中國威脅論

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，中共意圖藉由二戰勝利閱兵展現大國的自信心，並藉歷史敘事抹滅中華民國在二戰中的貢獻及角色，但恐怕會有「後座力」，西方國家皆用緬懷等和平的形式紀念戰爭的不幸，希望避免悲劇重演，中國卻邀請北韓、俄羅斯等國出席九三閱兵，反而證實西方民主國家的擔憂，落實中國威脅論。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法