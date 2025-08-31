為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨公民走讀 小草衝撞員警 8官警受傷 違法集會函送法辦

    民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，黃失控一度勒住負責安全維護警官的脖子。（取自民眾之聲YouTube）

    2025/08/31 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，黨主席黃國昌在遊行過程中，涉嫌率領群眾衝撞拒馬，並與警方發生嚴重推擠，場面一度失控，共造成八名警官及基層員警受傷，過程中，黃甚至一度用手勒住負責維安的中正一分局督察組長陳育健的脖子，台北市警局經蒐證，已將黃國昌列為此次違法集會的首謀，近日將依涉犯集會遊行法罪嫌傳喚黃到案後函送法辦。

    前進禁制區 警7次舉牌警告

    民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭檢調搜索並羈押滿周年，民眾黨昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，共號召近千名群眾在國家戲劇院前廣場集結，大隊人馬上午七時卅分出發，步行至中山南路與愛國西路口西南角後，打算沿愛國西路南側人行道往屬於遊行禁制區的總統官邸推進，但遭到警方攔阻，過程中黃國昌持續對支持者發表演說，並不斷鼓動他們前進、推擠員警及拒馬。

    黃國昌率眾推擠 列違法首謀

    在黃國昌率領下，群眾與設拒馬阻絕的警方發生嚴重拉扯與推擠，中午十二時四十分左右，一名信義分局三張犁派出所許姓女警不耐高溫中暑，昏厥倒地送醫；包括中正一分局副分局長林岳寬、督察組長陳育健等多名警官及基層員警也在拉扯中分別受到抓傷及扭傷。

    因屬違法集會遊行，北市警中正一分局於上午八時十六分起開始至十一時四十一分止，先後共七次舉牌，分別是舉牌警告一次、命令解散二次及制止四次，此違法集會活動則於下午一時卅分結束。

