「全黨都有責任 有事要對外」 姚嘉文：別把責任都推給柯建銘

獨立書店「左轉有書」昨在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，包括前總統府資政姚嘉文、民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/31 05:30

〔記者林哲遠、陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德廿八日表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」立院黨團總召柯建銘。總統府資政姚嘉文昨出席文化中元祭典「民主普渡」活動時受訪說，全黨都有責任，也沒有說輸到怎麼樣，不要這樣自己看扁自己，有事情要對外，不要對內隨便這樣對付柯總召。

姚嘉文認為，如果有問題，是整個黨都有問題，不是柯建銘的問題，不要把責任都推給柯總召，柯總召很辛苦、貢獻很大。

媒體詢問，是否會打電話要賴總統出手不要那麼重？姚嘉文則說，賴清德有出手嗎？自己跟賴清德談不會談人事的問題，比較是談政策問題。他強調，自己前陣子見過黨主席，最近可能還 會再見一次，並強調這是黨的問題，不是總統的問題。

也出席這項活動的柯建銘提及，他的父親在二二八事件中遭國民黨欺負，因此從小學六年級就立志要打倒國民黨，很遺憾這次大罷免沒成功，但大家要繼續努力讓這個賣台、槍殺台灣人的國民黨走入歷史。

針對柯建銘的總召職務，傳出賴總統曾當面找他懇談，盼柯退居二線。柯昨在臉書貼文說，相關說法皆非事實。兩次罷免投票後，他和賴清德的見面都在黨內例行會商場合，賴未私下談過退居二線等事，兩人間也不存在這些問題，現在很多傳聞，只是在破壞黨內團結。

針對總召是否改選，民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，新會期開議前，黨團還有充分對話協調的空間和機會，大鳴大放要化為大破大立，也期待有更強大、更適任的黨團幹部生力軍，讓新會期有新氣象、回應社會期待。

民進黨立委林俊憲說，大部分黨團成員的共識很清楚，贊成讓柯建銘休息，但時間點應該由柯自己決定並予以尊重。柯建銘很有經驗、智慧，應該看得清楚局勢，相信會做好的選擇。

民進黨立委林岱樺表示，世代交替當然可以討論，但應多留一些餘地、多一點厚道，改革不是拋棄元老，而是延續價值，顧及顏面與改革主張。

