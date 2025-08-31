為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨「走讀」與警衝突 黃國昌提強化偵查不公開4大改革

    民眾黨公職昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，有支持者跨過鐵馬護欄，多次與警方推擠衝突。（記者林弦儒攝）

    民眾黨公職昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，有支持者跨過鐵馬護欄，多次與警方推擠衝突。（記者林弦儒攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲被關押滿一年，民眾黨昨舉行「司法改革 公民走讀」活動，由於非法遊行遭警方以鐵馬護欄阻擋，雙方僵持數小時，造成數名民眾、警方因受傷和中暑送醫，歷時六小時才落幕。民眾黨主席黃國昌提出強化偵查不公開、杜絕濫權羈押、提升檢察獨立性等四大改革措施；柯文哲妻子陳佩琪則哽咽請求賴清德總統給柯文哲一個公平的審判。

    民眾黨昨在中正紀念堂捷運站口集合，號稱「走讀」到愛國西路、中山南路口，由於民眾黨申請集會被駁回，警方在現場架起鐵馬護欄，民眾不滿被阻擋，雙方數度對峙，最後部分群眾跨過鐵馬護欄。

    黃嗆警察 聽黑道的話對付台灣人民

    推擠過程中，黃國昌一度將手臂架在警察脖子上，嗆警察「聽黑道的話對付台灣人民，這是你當警察的初衷嗎？」、「馬英九執政沒有像你們這麼惡劣的！」支持者則高喊「警察後退」；警方持續廣播請民眾不要破壞公物、保持理性、不要推擠，並請同仁持續蒐證。

    這場活動，除了有三位民眾因受傷和中暑送醫外，也有警察送醫，最後總統官邸派員出面收下陳情書，現場氣氛才緩和下來。黃國昌在發表談話後解散活動，黃國昌向現場群眾說，「今天六個小時，下次就是十二個小時了，請大家回去把身體練好」，民眾黨會持續有動作。

