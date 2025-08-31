為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨違法集會 綠：蔑視法治煽動對立

    民眾黨公職昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，有支持者跨過鐵馬護欄，多次與警方推擠衝突。（記者塗建榮攝）

    民眾黨公職昨舉辦「司法改革公民走讀」活動，有支持者跨過鐵馬護欄，多次與警方推擠衝突。（記者塗建榮攝）

    2025/08/31 05:30

    〔記者陳政宇、孫唯容／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見一週年，黨主席黃國昌昨發起「司法改革公民走讀」活動，警方認定非法集會並多次勸導制止，引發民眾黨支持者激烈對峙，期間有警員在推擠中掛彩。民進黨批評，民眾黨蔑視法治與秩序，還煽動群眾、挑動對立，已背離民主法治與安定社會的本質。

    黃帝穎批黃國昌民主之恥

    律師黃帝穎也表示，綜觀全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案，這是最基本的民主素養與法治分際，可見民眾黨、黃國昌簡直民主之恥、世界最扯。

    民眾黨昨在捷運中正紀念堂出口處集結，並要「走讀」到愛國西路、中山南路口。由於民眾黨申請集會被駁回，台北市警方多次舉牌勸導、制止，民眾黨支持者情緒激動、試圖突破警方封鎖，黃國昌並不斷鼓動群眾前進推擠，現場氣氛火爆，集會民眾與警方都有人送醫。

    民進黨發言人吳崢批評，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。

    吳崢指出，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。

    民眾黨遊行訴求強化「偵查不公開」，追究洩密責任；吳崢強調，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。

    黃帝穎則說，也應一併查民眾黨違反偵查不公開的部分，例如柯文哲聲押前，律師有沒有將偵查內容洩露給民眾黨？進而帶風向稱，柯文哲被訊問與京華城案無關之事。

    對於台北市員警受傷，市長蔣萬安昨受訪時僅表示，下午有致電警察局長關心受傷警察同仁及現場民眾狀況，天氣非常炎熱，要體恤警察同仁執勤辛勞。

