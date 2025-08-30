為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中暨大在台校友會共諜案 李宛平判1年定讞

    中國暨南大學台灣校友會前執行長李宛平受中國廣東省委台辦指示，招攬我國立法委員及退役軍官赴國外旅遊，並與中方接觸。高等法院依國安法發展組織未遂罪，判刑一年，另依兩岸條例違法招生等罪判處七月徒刑，可易科罰金。李女不服，再提上訴；最高法院昨駁回，全案定讞。圖為最高法院。（資料照）

    中國暨南大學台灣校友會前執行長李宛平受中國廣東省委台辦指示，招攬我國立法委員及退役軍官赴國外旅遊，並與中方接觸。高等法院依國安法發展組織未遂罪，判刑一年，另依兩岸條例違法招生等罪判處七月徒刑，可易科罰金。李女不服，再提上訴；最高法院昨駁回，全案定讞。圖為最高法院。（資料照）

    2025/08/30 05:30

    〔記者劉詠韻／台北報導〕中國暨南大學台灣校友會前執行長李宛平受中國廣東省委台辦指示，招攬我國立法委員及退役軍官赴國外旅遊，並與中方接觸。高等法院依國家安全法發展組織未遂罪，判刑一年，另依兩岸人民關係條例「違法招生罪」、刑法「業務登載不實」罪判處七月徒刑，可易科罰金。李女不服，再提上訴；最高法院昨予以駁回，全案定讞。

    共犯傅文齊棄保潛逃

    與李宛平同期的校友會時任秘書長傅文齊亦被列為共犯，但審理期間棄保潛逃海外，至今通緝未到案。檢調查出，傅文齊曾任立法院國會助理，二○○二年就讀中國暨南大學期間，結識綽號「小吳」的中國廣東省委台辦科長，並接受其指示，從二○○六年至二○一七年八月間，利用擔任暨大台灣校友會秘書長的機會，找李宛平當執行長，在台招攬政、軍人士赴韓國、澳門、泰國、香港、中國旅遊，趁機引薦給中方。

    台北地檢署起訴指出，傅、李曾趁前立委劉文雄等約廿名立委及國會助理赴中參訪時，以「你很優秀啊，祖國很需要你們……一起為兩岸和平打拚」等話術試圖吸收成員，雖計謀未成功，但仍構成發展組織未遂。期間，二人還安排退役中將及陸、海軍上校軍官與中方人員高爾夫球敘及宴會，有兩名軍官返台後向上回報，並由調查局立案偵辦。

    此外，傅、李二人未經許可替中國暨南大學在台招攬會計、企管、國際關係、醫學等系所學生，並非法仲介十七人，收取顧問及公關費共二九八萬餘元。李女負責台灣班招生推廣，累計台灣班校友達兩百餘人，涉嫌違反兩岸人民關係條例及刑法偽造文書罪。

    台北地方法院一審判決後，高等法院歷經四年審理，維持一年及七月徒刑。李女不服再上訴，最高法院駁回，全案定讞。

