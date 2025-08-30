為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中資輪斷纜案 船長二審仍判3年

    今年二月間，中資貨輪「宏泰五八」勾斷海底電纜，中國籍王姓船長因違反電信管理法，被判處三年徒刑，台南地檢署認為這與國安相關，上訴請求加重刑期，但高等法院台南分院昨天駁回，維持原判。圖為「宏泰五八」輪船。（資料照）

    2025/08/30 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕今年二月間，中華電信「台澎三號」海底電纜遭中資貨輪「宏泰五八」惡意拖錨勾斷，引起國際關注，中國籍王姓船長因違反電信管理法，被判處三年徒刑，且查扣兩艘有問題的貨輪，台南地檢署認為這與國安相關，上訴請求加重刑期，但高等法院台南分院昨天駁回，維持原判。

    在「勾纜」案發生前，海巡署發現有五艘中資貨輪在近海徘徊，這些船隻的共同點都是無法正常業務運作，動機不明，直到「宏泰五八」勾斷海底電纜，才查扣兩艘犯案船隻，經南檢偵辦後，認為「宏泰」不只是破壞電纜，還與中國「灰色作戰」相關。

    宏泰還有一艘姊妹船，也在這次案件中被查扣，兩艘船之前都是載送冷凍雞肉的船隻，在無法維護後，疑似被一位國內老闆收購。

    台南地院審理後判處王姓船長三年徒刑，南檢上訴，主張王男否認犯行，未賠償中華電信，犯後態度不佳，原審量刑過輕，請求加重。

    台南高分院認為，原審量刑已做了全面考量，王男身為船長，應掌握海域環境與海圖標示，明知台澎第三海纜所在區域任意下錨，易以船錨勾扯海床下方海纜而致損壞，仍在該區域落錨並放任船舶未定錨徘徊，最終造成海纜斷裂。該海纜屬國內通信重要基礎設施，受損將阻斷台灣與澎湖間電話與網路寬頻通信，對民生經濟與公共資訊流通之運作干擾重大。中華電信因此案支出超過一千七百萬元維修費、一八○萬元船務代理費損失。

    台南高分院考量王男的犯案動機、目的、手段等綜合考量，量處有期徒刑三年。另外檢方上訴未提出足以改變原審量刑的具體理由，只稱原判決量刑有裁量濫用，很難以此為依據，因此駁回上訴，維持原一審判決。

