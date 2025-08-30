美參院軍委會主席率團訪台》引雷根名言 韋克爾：實力帶來和平

美國參議院軍事委員會主席韋克爾（右三）伉儷、參議員費雪（左三）昨搭乘美國行政專機訪台。（外交部提供）

2025/08/30 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國九三閱兵前夕，美國參議院軍事委員會主席、重量級參議員韋克爾昨率團訪台。韋克爾指出，美國代表團此行是為了加強並強調，美國和台灣之間現有及未來將會擁有的偉大夥伴關係；美國在台協會（AIT）強調，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認了美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

中國九三閱兵前夕來台

AIT：強化美台夥伴關係

韋克爾所率領的國會代表團，昨搭乘專機抵台北松山機場，訪團成員有美國參議員德布．費雪及相關幕僚，AIT處長谷立言親自接機，外交部派出政務次長陳明祺代表我國政府前往迎接。

韋克爾在機場發表談話表示，能夠來到這個民主與自由的繁榮典範真是太好了。當然，蓬勃的民主從來都不是完全有保障，「這就是為什麼美國在最近幾週和幾個月一直在進行投票，以加強我們的國防，我們來到這裡，就是要與台灣的朋友和盟友討論我們正在做的事」，那就是雷根前總統所說的那種「實力帶來和平」。

韋克爾說，他要再次強調，美國與台灣數十年來所建立的夥伴關係與安全合作協議，過去的兩份「國防授權法案」（NDAA）已經重申這點，而今年的「國防授權法案」中，也將再次增加相關條款。這份法案將在下週二、參議院復會時，以第一項議程提交參議院討論。

「能來到台灣，且有機會與台灣人民會面，實在是太好了，我們非常期待！」費雪說，這個代表團的行程很長，跨越了許多里程。先在夏威夷與印太司令部會晤，然後前往關島、帛琉、菲律賓，最後來到台灣。

同行參議員費雪：

此刻訪台極具重要意義

費雪指出，在這個全球動盪的時刻，能夠來到這裡並持續與台灣政府和官員會面，討論安全、合作機會及該區域的發展進展，這具有極其重要意義。她期待參加多場會議，並能夠就區域的態勢展開討論。

本月上旬，韋克爾訪台消息被披露後，中國駐美大使館曾要求立即取消赴台計畫」，不過，韋克爾率領的國會代表團，仍拒絕中國施壓。中國外交部昨再批評，此舉嚴重違反一個中國原則，中方對此「強烈不滿」。

