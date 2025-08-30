「台版神盾艦」計畫重啟 海軍1.4億合約設計6千噸作戰艦

根據最新115年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度1億4203萬元預算，開啟下一代6000噸級作戰艦合約設計。圖為海軍過去公佈的新一代巡防艦示意圖及模型。（資料照）

2025/08/30 05:30

〔記者吳哲宇、陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前勗勉海軍一六八艦隊時表示，政府將支持下一代巡防艦等裝備獲得，形同宣示一度暫緩的「震海計畫」重啟。據最新的一一五年度國防部預算書顯示，海軍編列單年度一億四二○三萬元預算，開啟下一代六千噸級作戰艦合約設計。

國防部預算書揭露 「震海計畫」復活

海軍表示，因應當前中共對我軍事威脅與東海、南海水域之海洋與島嶼爭議，故需建立六千噸級巡防艦，以執行遠海訓練、外島運補護航及維護海上交通線安全等任務，增加兵力運用彈性。

海軍指出，藉由委請國內專業單位執行下一代作戰艦合約設計作業，提供原型艦建造參考藍圖及建造需求規範，可大幅降低軟硬體投資成本，並藉由國外具信譽之實驗室執行船模試驗，確認設計規劃船型最適化。

海軍過去以新一代飛彈巡防艦為稱，並以「震海計畫」為計畫代號，為我國國艦國造政策中重要一環，新型飛彈巡防艦規劃搭載有如神盾系統的主動電子掃描陣列雷達（AESA），以及採用新一代艦用戰鬥系統、搭載「華陽」垂直發射系統的各式防空及反艦火力、雷達聲納事態感知系統等次系統。

不過，在中科院執行科研的陣列雷達部分，因海軍先要求研發被動陣列雷達，後改為主動陣列雷達，因中科院研製的被動陣列雷達體積噸位過大，海軍未採用，後續又無解，導致「震海計畫」擱置。

據悉，新型飛彈巡防艦的案件並未取消，僅暫時中止。海軍司令部去年十一月已低調針對「下一代作戰艦艇合約設計案」進行資料公開徵求，在政府採購網中的說明，也明確宣布海軍預計於二○二六年執行下一代作戰艦艇合約設計工作，請廠商依艦艇工作分類系統提出試製企劃書及款價。

