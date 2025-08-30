國防部：中共期望2035完備封鎖戰力

國防部中共軍力報告指出，中共對我採取「灰色地帶」襲擾將結合「非軍事手段」 及「準軍事壓力」，以混合戰行動挑釁，持續對我威懾及消耗我國防力量。圖為共軍殲10戰機。（美聯社檔案照）

2025/08/30 05:30

企圖掌握第二島鏈以西軍力投射優勢 達到「台海內海化」

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防部「中共軍力報告書」昨送交立法院，報告直指，共軍期望二○三五年前實現全面軍事現代化，完備對台聯合封鎖及「反介入／區域拒止」（A2/AD）等能力，掌握第二島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達「台海內海化」目的。

中共軍力報告 揭「由訓、由演轉戰」四態樣

國防部報告披露共軍「由訓、由演轉戰」四種態樣，包括抵近廿四浬演習、第一及第二島鏈間常態部署兵力、台灣周邊劃設禁航區並實彈射擊、派遣海警強行攔檢扣押。

據分析，第一種樣態為共軍各型主輔戰機及作戰艦、海警船與海上民兵於台海周邊及外島海域，抵近限制、禁止水域與廿四浬從事針對性演習；第二種為，藉聯合戰備警巡、遠海長航、海空聯訓及抗擊外軍等戰備任務，常態性於第一至第二島鏈間部署海、空兵力，模擬攻擊台灣重要軍事目標及關鍵民生設施，維持對台軍事壓迫。

第三種為中共於台灣本島及外離島周邊海域劃設禁航區，地面、空中及海上兵力於禁航區進行實彈射擊、航道封鎖演練及「反介入／區域拒止」兵力布勢；第四種為派遣海警船擴大對台灣及外離島進出船隻，進行海上登船攔檢及扣押，並派遣海上民兵於台灣周邊海域或重要港口外阻滯進出入船舶。

報告書指出，中國國防政策維持「積極防禦」，擬定短、中、長期戰略目標逐步達成軍事現代化，但觀察共軍近年活動範圍向第二島鏈延伸，最遠赴南太平洋從事航訓，防禦布勢較過往更為主動。

國防部表示，中共陸軍置重點於無人裝備支援地面城鎮作戰、聯合作戰及跨海演訓，期望於二○三五年前，達成部隊現代化的目標；海軍則確保在二○三五年前，於第一島鏈至第二島鏈間海域，建立戰略防禦縱深及抗擊外軍戰力。

對於中共各軍種武器籌獲與發展，國防部分析，中共航艦「福建號」已完成第八次海試，以及艦載殲卅五、殲十五T、新型預警機研製與測試，未來將協同遼寧號、山東號航艦組成遠洋作戰能力。

加速研製第六代戰機 列裝極音速飛彈

國防部提到，中共同時加速研製第六代戰機，逐步優化遠程作戰能力，朝「全域反應」戰略空軍轉型；火箭軍也加速新型反艦彈道飛彈與極音速飛彈列裝，擴大第二島鏈火力打擊與抗擊外軍能力。

國防部示警，中共期望於二○三五年實現全面軍事現代化，火箭軍持續加強核反擊能力，完備對台聯合封鎖、奪取綜合控制權及「反介入／區域拒止」能力。同時以機艦逾越中線、貼近台灣廿四浬線活動，演訓區域逐步擴展至台灣東部外海一帶，企圖掌握第二島鏈以西全般軍力投射優勢，實質達成「台海內海化」目的。

