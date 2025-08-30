監院調查「中壢事件」 揭露「選舉確有作票」三大發現

1977年疑因國民黨選舉舞弊，爆發民眾放火燒毀警察局的「中壢事件」，影響台灣民主甚鉅。監察院經過一年多調查後，報告彙整三大發現，該次選舉確有作票。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕疑因國民黨選舉舞弊，於一九七七年爆發民眾放火燒毀警察局的「中壢事件」，影響台灣民主甚鉅。監察院提出調查報告，彙整三大發現：一、該次選舉確有作票，二、台灣警備總司令部等相關檔案記載內容多處與事實不符，三、十九歲青年江文國因「頭部貫穿傷」致死而未被揭露，政府至今仍未還其公道。

一九七七年十一月十九日，戒嚴時期的台灣縣市長選舉投票日，發生史上第一次疑因選舉舞弊而爆發群眾包圍、放火燒毀原桃園縣警察局中壢分局的「中壢事件」。

當晚中壢聯外道路疑被封鎖、軍隊進入，警方發射催淚瓦斯並有民眾死傷。

監委范巽綠、林郁容完成「中壢事件」調查報告，經監察院教育及文化委員會審查通過。

報告強調，行政院允應督促相關主管機關妥予研議，對於「中壢事件」完成詳細的調查研究，並透過不義遺址空間保存、歷史記憶重建與再利用之規劃，轉化成為全體人民之集體記憶及法治教育場所，邁向落實自由民主憲政秩序、轉型正義主流化目標。

