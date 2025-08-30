對日終戰80週年》陸委會：政府有辦活動 卻無經費宣傳

國民黨主席朱立倫與前總統馬英九，昨出席「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念」座談。（記者田裕華攝）

2025/08/30 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨昨日舉辦「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念座談會」，國民黨主席朱立倫質疑民進黨沒有舉辦紀念活動，陸委會發言人梁文傑回應說，國防部、退輔會都已經在舉辦相關紀念活動，銘記中華民國反抗極權侵略的史實，中華民國政府並沒有忘記中華民國的歷史。

梁文傑並說，政府與這個主題有關的機關都有舉辦相關紀念活動，主要是國防部和退輔會，已經辦過很多場，但是國防部的經費被統刪百分之六十，退輔會預算也被刪了不少，花錢辦了活動，卻沒有經費宣傳，所以大家不太知道。

國防部和退輔會預算被砍不少

中國將於九月三日舉行對日抗戰勝利八十週年閱兵儀式，陸委會呼籲民主國家加以抵制，中國國台辦日前大罵，這種「戀殖心態」完全喪失民族立場，必將被釘在歷史恥辱柱上。梁文傑昨也反嗆說，「國台辦講我們不提殖民統治的歷史，我也想問中方，為何不提俄羅斯把中國東北搶奪過去的歷史，你為什麼不提？」

梁文傑強調，對日戰爭是中華民國政府領導的，真正有貢獻的只有中華民國政府的軍隊，中國共產黨在抗日戰爭中毫無貢獻可言。

