馬批賴媚日 對不起抗暴的台灣前輩

前總統馬英九致詞時，批評民進黨政府不願承認抗日歷史。（記者田裕華攝）

2025/08/30 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨舉辦「抗戰勝利暨台灣光復八十週年見證與省思紀念座談會」，前總統馬英九致詞時，批評民進黨政府不願承認抗日歷史，賴清德總統更只是心念歐戰、緬懷日本人慣用名詞「終戰」，絕口不提抗戰，刻意淡化日本當年暴行，為了媚日，忘記國人的屈辱與犧牲，更對不起抗日抗暴的台灣前輩，他身為中華民國前總統，要批判賴清德的不當，賴清德應該為不當言行向台灣人民鄭重道歉！

朱：政府領導人應正視歷史

國民黨主席朱立倫表示，今年是對日抗戰勝利、二戰結束八十週年，同時也是台灣光復八十年，中華民國政府領導人應該正視歷史、勇於面對中華民國歷史，不但要慶祝，立法院也通過「台灣光復節」放假，讓年輕人與下一代清楚知道台灣為何光復，就是因為抗戰勝利、開羅宣言及波茨坦宣言確認台灣光復，才有今天的民主台灣，而非殖民地的台灣。

座談時，馬特別起身強調，對日抗戰總共有二十二場大會戰，「其中有四次就在我們湖南，長沙有三次，而且『長沙會戰』非常重要」，他一度哽咽說，「我是湖南人，長沙是我的故鄉」，「長沙會戰非常重要！」

馬指出，台灣人民的反日與抗日，比中國大陸人民至少早三十年，從清光緒二十一年甲午戰敗，清廷割讓台、澎開始，台灣人抗日活動就從未停止過，多少台灣前輩為了反侵略與反殖民，前仆後繼，付出心血乃至生命，這些史實都證明台灣當時雖然仍是日本盤據了五十年的殖民地，但抗日志士效忠的祖國當然不是日本，直到台灣在一九四五年回歸中國，也就是中華民國，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，中華民國就沒有現在的和平與繁榮，這個歷史事實，不容任何人選擇性扭曲或遺忘。

