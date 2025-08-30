為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    最長會期落幕》卓揆表達感謝 韓籲朝野攜手努力

    立法院史上最長會期昨落幕，行政院長卓榮泰率同部分閣員來到議場，與韓國瑜和朝野立委握手致意。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院史上最長會期落幕，昨天召開最後一次院會。行政院長卓榮泰感謝朝野通過民眾所需法案，這是啟動未來一個很好的開始。立法院長韓國瑜則盤點本會期通過七十七個重大議案，並呼籲朝野放下歧見，正視台灣所遇到的內外衝擊，共同尋求解方。

    第十一屆立法院第三會期原訂於五月底結束，但因國民黨團與民眾黨團先後提案延會，一路從七月三十一日延長至八月三十一日，成為立法院史上最長會期，且與九月的新會期無縫接軌。

    院會昨散會前，韓國瑜特別感謝所有黨團幹部與立委，儘管意見不同，但透過溝通協調，仍通過很多福國利民的重要議案。本會期共通過七十七個重大議案，包括法律案四十一案、預決算案十八案、覆議案四案、人事同意權一案、立法院內規一案，以及其他議案十二案。

    韓國瑜指出，重中之重是通過「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」及特別預算案，在黨團幹部及全體立委共同努力下，迅速完成三讀，用於推動災區各項復原重建工作，深具意義。

    韓國瑜說，下星期就是第四會期，呼籲朝野都能夠放下歧見，正視台灣所遇到的國內外種種衝擊，共同尋找解方，一起攜手努力。

    散會後，行政院長卓榮泰率同部分閣員來到議場，與韓國瑜和朝野立委握手致意，眾人並向媒體揮手合影，在融洽氛圍中為本會期畫下句點。

    卓榮泰受訪說，朝野各黨團前天花這麼長時間協商，讓民眾所需要的法案都能通過，行政院表示感謝。

    卓揆強調，這樣的兩院互動模式，是啟動未來一個很好的開始，也希望將來能在總統賴清德所說的調整兩院互動模式情況下，行政院會主動做更必要的說明，取得各界更多的支持與理解。

