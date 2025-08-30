丹娜絲特別預算600億 三讀通過

立法院8月29日院會，通過丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算等案。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/30 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會昨天三讀通過「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模六百億元。不過，撥補台電強化電網韌性、經濟部電力系統及國家通訊傳播委員會（NCC）電信復原補助經費，分別被凍結百分之十和百分之三十，需向立法院提出報告才能解凍使用。

行政院會在八月七日通過特別條例，立法院會於八月十五日三讀通過特別條例，經費上限由五六○億元增至六○○億元。行政院會並於八月廿一日通過特別預算案，廿七日完成朝野協商，昨天在立法院進行三讀。

丹娜絲預算案歲出編列六○○億元，其中一一四至一一六年度分別編列一九一億元、三一六億元、九十三億元，全數舉借債務支應。包括經濟發展支出五○一億元，佔歲出總額八十三﹒四％；一般政務支出四十六億元，佔歲出總額七﹒七％；預備金卅億元，佔歲出總額五％；社區發展及環境保護支出十六億元，佔歲出總額二﹒七％；教育科學文化支出七億元，佔歲出總額一﹒二％ 。

各機關編列情形，包含原民會及所屬編列四十六億元、國家通訊傳播委員會三億元、工程會一億元、內政部主管卅八億元、教育部主管編列四億元、經濟部編列一八七億元、交通部六十九億元、農業部主管二○三億元、環境部十六億元、文化部三億元、預備金卅億元。

被凍結的三筆預算，兩筆是撥補台電強化受災地區輸電線路及電網防災韌性經費一○二億元，以及經濟部能源署辦理移動式電源等微電網建置相關行政作業費八億元，均凍結百分之十；還有NCC的受災地區電信系統及有線廣播電視系統復原重建補助經費二點九五億元，凍結百分之卅。被凍結之預算都須向立法院提出報告後始得動支。

國民黨立委王育敏在三讀後發言時，呼籲政府這筆預算花在刀口上，尤其許多災民屋頂還沒修整完畢，淹水區域的水利設施需要加強，還有中小企業補助金也要盡快發放。

