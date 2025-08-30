刪除59億 總預算追加819億

立法院院會昨三讀修正通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，行政院應立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/30 05:30

立院三讀通過 公投罷免、文化部全刪 立即撥付一般性地方補助

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨三讀修正通過「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，歲出原列八七八億四一三六萬九千元，最後共減列五九億二六三萬七千元，歲出追加總額暫改列八一九億三八七三萬二千元，審議通過後，再由行政院主計總處依照各款、項、目、分別調整計列。

請繼續往下閱讀...

三讀條文並明定，直轄市及縣市政府原列六三六億五五四萬餘元，減列一千元。另通過一項主決議，今年度追加預算案對各地方一般性補助不得少於去年的編列預算數，行政院應於追加預算完成三讀後，立即將追加的一般性補助款撥付給各地方政府。

行政院十四日通過主計總處提出的「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共編列八七八億四一三六萬九千元，其中主要以直轄市及縣市政府一般性補助款六三六億五五四萬餘元最多，各機關推行各項施政計畫確有實際需要數約一三三億元次之，國防部主管及海委會主管調增軍職人員各項勤務加給五九億餘元，加強外交量能十一億元，原住民禁伐補償二十四億元。

立法院財政委員會廿八日聯席審查追加預算案，首輪刪除十三億多元，晚間立法院長韓國瑜召集朝野協商，直至昨日凌晨一時許完成協商，各黨團同意追加預算納入原住民禁伐補償二十三億六千八百萬餘元，另留四億元給行政院；中選會辦理公投罷免的選舉業務十五．四億餘元被全數刪除。媒體政策與業務宣傳費近四．三億元、文化部預算二．八億元，保留送院會處理。

朝野昨決議，媒體政策與業務宣傳費除同意外交部國際傳播媒宣費追加二七六○萬元、科目自行調整外，其餘全部刪除，共減列四億一四六萬元。

至於文化部追加預算二．八億元部分，民進黨團書記長陳培瑜表示，遺憾在野提案全數刪除，呼籲藍白共同支持國家重要的文化預算。民眾黨團總召黃國昌則表示，政院送來的追加預算只是把年初立法院刪除預算「複製貼上」；國民黨立委賴士葆也說，預算法規定，重大事故才有必要追加預算，這次追加預算案很多科目正當性不足。在藍白聯手下，院會表決以五十七票贊成、五十票反對，通過全數刪除。

其他減列項目包括總統府一千五百萬元、外交部十五億五千萬元、衛福部一．一億元、國防部三千五百萬元、法務部二千六百萬元。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法