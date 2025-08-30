接見美參院軍委會主席訪團 設計到製造 賴：推進台美更緊密國防合作

賴清德總統昨接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作。（總統府提供）

2025/08/30 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員時強調，台灣將持續提升防衛能力，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作關係。韋克爾主席說，抵台前已訪問夏威夷亞太司令部、關島、帛琉、天寧島與菲律賓等，訪台是傳達兩個民主國家之間堅定的友誼，及共同防衛的承諾。

賴總統表示，身處印太第一島鏈前線，台灣直接面對威權威脅，有決心守護國家安全，也深知有責任維護印太的和平穩定。他重申，在國防上，台灣將持續提升防衛能力，明年度國防預算占比將超過GDP三％，預計於二○三○年達到比照北約標準的五％。

請繼續往下閱讀...

韋克爾：用法案強化對台承諾

韋克爾則指出，此次來訪是為傳達來自美國國會的友誼與堅定支持，台灣作為自由的國家，絕對享有維護自由與自決的權利。

韋克爾說，美國政府多次重申並強調的「台灣關係法」，以及雷根總統所提出的「六項保證」，均是台美關係的重要基石。過去兩年，「國防授權法案」也在此基礎之上進一步強化與擴充。今年「國防授權法案」將於下週二進行審議，希望再次強化對台灣的承諾。

費雪：美台都應加強嚇阻力量

費雪也表示，華府和台北都應該有智慧地進行投資以加強嚇阻力量，並確保國防體系已做好準備面對未來的威脅。參議院軍委會已將此列為首要工作。近年台灣也在自我防衛能力方面取得重要進展，期待探索雙方能深化合作與加速推動的領域。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法