    首頁　>　政治

    韌性條例三讀 可望10月普發1萬 藍白聯手封殺200億強化電網預算

    立法院院會昨三讀通過韌性特別條例部分條文修正案。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/30 05:30

    〔記者李文馨、鍾麗華／台北報導〕立法院院會昨三讀通過韌性特別條例部分條文修正案，經費上限從五四五○億元調整為五七○○億元，除了定普發現金發放期程，也通過四十億元用以擴大照顧弱勢族群。至於兩百億元的強化電力系統的預算，則遭藍白立委挾人數優勢否決。

    行政院表示，儘速依修正案內容向立法院提出特別預算。對「強化電力系統」兩百億元遭刪除感到遺憾，行政院長卓榮泰請經濟部及台電，在確保供電穩定與財政體質下，盡力執行強化電力韌性的艱困工作。

    普發現金 7個月內發放完畢

    朝野黨團廿七日協商行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，對普發現金時程達成共識，通過「特別預算公布後一個月內開始執行，並於七個月內發放完畢」條文，但在野黨團反對兩百億元的強化電力系統預算，於昨日院會處理。

    國民黨立委王鴻薇表示，台電二○二一年就有十年、五六四五億元的強化電網韌性計畫，稍早通過的災後重建特別條例，也給台電一○九億元強化電網，因此將經費上限改為五七○○億元。

    民進黨立委吳思瑤指出，韌性特別條例修法的核心是挺產業、顧民生、救弱勢、加速發現金，讓違憲成為合憲。她強調，藍白立委執意刪除兩百億元的台電預算，可能成為輝達難以落腳台北的絆腳石。

    但經表決，國民黨團、民眾黨團仍以人數優勢，通過刪除院版兩百億元強化電力系統預算。

    吳思瑤受訪推估，行政院若九月送出特別預算至立院，立院開議後即刻審議，可望在十月發放現金。

