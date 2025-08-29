升任數發部長林宜敬：打詐為施政重點

將升任數發部長的林宜敬昨表示，他會在前任部長打下的基礎上，持續推動資安韌性，以打詐為施政重點，也會強化數位政府的建設。（記者田裕華攝）

2025/08/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴政府內閣改組，數發部政務次長林宜敬升任部長。林宜敬昨在行政院「行動創新AI內閣二．○發布記者會」表示，他會在前任部長打下的基礎上，持續推動資安韌性，以打詐為施政重點，也會強化數位政府的建設。

強化數位政府建設

林宜敬指出，從全世界高科技發展的歷史上可以看到，科技產業、軟體產業的突破創新與發展，通常是來自民間產業，所以數發部最重要的職責，就是創造一個適合台灣高科技數位產業發展的環境，希望台灣的數位產業幫我們解決各項問題時，他們也能賺到大錢，但不要製造新的問題，進入一個正向的循環。

準數發部政務次長侯宜秀則說，過去與數發部有很深的合作，從民間走入政府服務，對她而言是很大的挑戰。在這個變動中，如果想從百年以後回來看，台灣已經在AI的核心裡面。

侯宜秀強調，半導體產業是重中之重，但希望不只是半導體被記住，還有其他更多，例如台灣利用AI創造新文明也被記住，自己希望在這部分盡一份心力，讓台灣成為最會用AI的國家，而且是用民主方式。

