接國發會主委葉俊顯：推AI新十大建設

將出任行政院政委兼國發會主委的葉俊顯表示，他接任後要推動「AI新十大建設政策」、「地方創生三‧○」、「重大公共建設」、「六大生活與產業區域」四大政策。（記者田裕華攝）

2025/08/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨日召開「行動創新AI內閣二．○發布記者會」，對於未來施政重點，將出任行政院政委兼國發會主委的葉俊顯表示，他接任後要推動「AI新十大建設政策」、「地方創生三‧○」、「重大公共建設」、「六大生活與產業區域」四大政策。

地方創生3.0 鎖定青年培育

葉俊顯指出，以下四個政策是接任後要推動項目：一、「AI新十大建設政策」，AI將是引領台灣再次騰飛的產業，對台灣影響將持續數十年，此時推出AI新十大建設將為台灣經濟打好穩固基礎，同時政策橫跨四個以上部會，對國發會而言是有挑戰的任務。二、「地方創生三．○」，將鎖定青年培育、多元途徑、基礎建設、跨域合作和國際連結五大項目，持續擴大青年工作站和獎勵機制。

葉俊顯說，三、「重大公共建設」，落實預警審議退場機制，確保品質和期程。四、「六大生活與產業區域」，一四○項建設和九大生活機能，推動首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷、中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏南方新矽谷、東部慢活城鄉旅、低碳樂活離島，落實健康台灣。

他強調，這些政策仰賴國發會橫向跨部會協調及績效管考，並結合行政院智慧國家推動小組等願景平台，會與各部會及地方政府協力，確保如期如質落地，達成國家發展的整體目標。

