轉任經濟部長龔明鑫：台灣須全球佈局

將轉任經濟部長的政院祕書長龔明鑫昨強調，總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。（記者田裕華攝）

2025/08/29 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴政府內閣改組，行政院昨召開「行動創新AI內閣二．○發布記者會」，將轉任經濟部長的政院祕書長龔明鑫強調，總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。

成為經濟日不落國

龔明鑫表示，經濟部未來施政重點有幾項，一是國家經濟發展的基礎建設要強化，除能源之外，還有治水，明年預算卓揆已指示要特別增加，將來會把落實和執行做好。二是中小微企業多元發展方案會加以落實，中小微企業和傳統產業是台灣發展的根，經濟部永遠跟這些產業站在一起，過去共同經歷美中貿易戰一．○及肺炎疫情挑戰，相信這一次中小微企業、傳產也可以度過挑戰。

龔明鑫說，第三是科技產業的全球佈局，台灣科技產業在過去九年當中，在全世界供應鏈是關鍵不可或缺的角色，下一步科技發展已擬定目標，包括矽光子、量子計算、機器人都是很重要的科技發展方案。總統政見裡有立足台灣、佈局全球，成為經濟的日不落國，這是非常重要的一步，台灣還是要全球佈局走出去。

龔明鑫強調，台灣未來要成為經濟日不落國或因應新秩序的挑戰，高科技產業的全球佈局和落實，是非常重要議題，後續規劃等去經濟部後再報告。

