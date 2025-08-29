林佳龍訪菲律賓 深化戰略夥伴關係

外交部長林佳龍本週率團訪問菲律賓，外交部對外僅稱訪團由農業部政次黃昭欽等人共同領軍，未正面證實。（資料照）

〔記者黃靖媗／綜合報導〕外交部長林佳龍本週率團訪問菲律賓，外交部對外僅稱訪團由農業部政次黃昭欽等人共同領軍，未正面證實。涉外官員透露，我方早有預期中國將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍行程，藉此對菲律賓政府施壓。

涉外官員：早有預期中國會刻意曝光施壓

菲律賓外長拉薩洛昨在參議院一場聽證會上表示，兩岸事務由兩岸人民解決，但菲律賓人民與台灣人民也有著長期的聯繫，並持續從這樣的關係中受益。菲律賓參議員杜爾弗在聽證會上說，菲律賓尊重中國，中國卻未給予菲律賓相對的尊重，恣意騷擾菲律賓海岸防衛隊、海軍、漁民，是時候考慮菲律賓是否要繼續遵守「一中政策」。

涉外官員說明，此次訪菲的台灣產業考察團由台美共同組團，推動「第三地合作」契機，訪問菲律賓蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，全方位評估菲律賓的投資與合作契機，是台菲經貿合作的重要里程碑，象徵台灣拓展外交空間、深化與菲律賓戰略夥伴關係的重大突破。

台灣是菲律賓前十大貿易夥伴，官員指出，訪團獲菲律賓政府高度重視，行程特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶、拜會菲國基地轉換暨發展署，展現台灣積極透過「台菲經濟走廊」對接美日菲「呂宋經濟走廊」計畫，融入美日印太戰略框架及供應鏈的布局，盼藉此深化台菲在半導體、AI等領域的合作，強化台菲的供應鏈安全與區域經濟韌性，共同支撐「非紅供應鏈」，在民主同盟的架構下抵禦中國在區域內的擴張意圖。

林佳龍低調訪問菲律賓，當地華文報刊卻提前曝光消息，菲律賓國會也對此進行相關討論。涉外官員表示，早有預期中國將對此行進行干擾和抗議，或透過親中人士刻意曝光林佳龍低調訪問的行程，藉此對菲律賓政府施壓。

