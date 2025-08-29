北市府引進「中國機器狗」》議員：踩國安紅線 應即終止測試

台北市府擬採用機械狗巡查人行道，民進黨議員顏若芳（左起）、簡舒培、陳賢蔚昨開者會，譴責市府偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」台北市府擬採用機械狗巡查人行道，民進黨議員顏若芳（左起）、簡舒培、陳賢蔚昨開者會，譴責市府偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」。（記者孫唯容攝）

2025/08/29 05:30

〔記者孫唯容、甘孟霖／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議。昨北市議員簡舒培、陳賢蔚、顏若芳昨召開記者會抨擊，台北市政府根本是用高科技包裝、偷渡「帶攝像頭的特洛伊木馬」，入侵大街小巷，要求測試計畫應終止，不要讓違法計畫繼續執行，成為國安破口。

公務機關禁用中製資通訊產品

簡舒培指出，機器狗是由負責道路巡檢的廠商所引進，新工處預計作為輔助工作，不過根據行政院公文，現階段禁止公務機關使用及採購大陸廠牌資通訊產品，包含軟體、硬體及服務。

簡舒培也抨擊，當時詢問機器狗相關資訊、有無資安疑慮時，市府第一時間給的回覆竟為「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司」，最終新工處才承認「雖然機械載體確實向宇樹科技採購，僅作為硬體載體組件，機器狗的軟體開發、環景系統與網路傳輸功能，均由台灣團隊自主研發完成」，並不涉及核心技術，故無資安疑慮，團隊已遮蔽原廠相機，並於機器狗上方配置自行研製的小型工業電腦，所有影像與數據均由該工業電腦透過國內網路上傳。

簡舒培批評，台北市政府引進已被示警具有資安風險的中國品牌，這完全踩到了國安與資安的紅線，且中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，以台北市政府「輔助人行道巡查」工作來說，宇樹產製的機器狗可以深入台北市街頭巷尾的各種地貌、設施等資料，並透過預裝的後台，間接傳送到中國。

與淘寶價差距大 新工處釋疑

簡舒培也說，淘寶就能看到宇樹科技販售的機械狗，一隻只要兩萬人民幣左右，不過根據新工處的資料，這次使用的機械狗，卻需花費七○萬元。

新工處副處長王健忠澄清說，新工處與廠商的合約內容，沒有包含機器狗的購置費用，有關費用是廠商所提出，由廠商自行去購買，本案並無此項設備購置費。廠商也非由淘寶購置該機械狗，而是由台灣的總代理。

新工處維護工程科科長羅馨宜則表示，不同規格會有不同價錢，經詢問廠商，他們購買的為該機械狗的最高規格，的確是七○萬元。

對於數發部表示，各級政府機關使用中國廠牌的資通訊產品須經數發部同意，唯至今尚未收到北市府申請。新工處則說，目前人行道巡查仍採人工方式，廠商另試辦機器狗巡查模式，尚未送交市府審查。

