率新閣員亮相 卓榮泰要求團隊：加速行動 有感施政

內閣調整 賴：盼以經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」為目標

〔記者鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕行政長卓榮泰昨親自主持「行動創新AI內閣二．○發布記者會」，介紹此次新入閣的十六名新成員。卓揆要求，團隊未來必須加速行動、積極任事、有感施政，回應民眾對執政團隊的指教與要求；賴總統則表示，這次內閣改組秉持重用年輕人、重視專業、重視經驗三特色，盼後續以經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」為目標。

卓：執政團隊積極任事 回應國人要求

卓揆指出，執政團隊將用最快速度整頓，依照賴總統指示的四大調整來調整內閣人事，「我會要求未來所有人要加速行動、積極任事、有感施政，回應給國人這段時間對執政團隊所有的指教與強烈要求，我們都必須一一面對」。

卓揆表示，接任行政院秘書長的張惇涵，歷經中央與地方，及行政與政務的重要工作，包括從總統府副秘書長到行政院，「總統府工作好像在高山上守碉堡，敵人難冒出頭，行政院則是每天渡河搶灘，戰鬥工作氣息完全不同」。張接任秘書長，增加團隊戰力，也更做好中央、地方各項聯繫工作，希望能帶來更多改革年輕的新氣息。

對於在野黨批評內閣異動次長比部長多，卓榮泰指出，調整隊型就是新團隊，他知道做任何調整都無法滿足所有要對內閣團隊有批評意見的人，但也虛心請外界給新團隊時間，「給我們時間，我有信心」。

賴：祝福內閣各項施政 符合社會期待

賴清德昨出席第五十三屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮時接受媒體訪問指出，這個時候內閣做調整，讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能夠貼近民意，這是必要的，盼後續以「四個優先」為目標，祝福內閣未來各項施政都能更接近民意的要求、符合社會的期待。

