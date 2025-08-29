為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    率新閣員亮相 卓榮泰要求團隊：加速行動 有感施政

    行政長卓榮泰昨主持「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，介紹新入閣的十六名新成員。（記者田裕華攝）

    行政長卓榮泰昨主持「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，介紹新入閣的十六名新成員。（記者田裕華攝）

    2025/08/29 05:30

    內閣調整 賴：盼以經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」為目標

    〔記者鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕行政長卓榮泰昨親自主持「行動創新AI內閣二．○發布記者會」，介紹此次新入閣的十六名新成員。卓揆要求，團隊未來必須加速行動、積極任事、有感施政，回應民眾對執政團隊的指教與要求；賴總統則表示，這次內閣改組秉持重用年輕人、重視專業、重視經驗三特色，盼後續以經濟、民生、青年、弱勢「四個優先」為目標。

    卓：執政團隊積極任事 回應國人要求

    卓揆指出，執政團隊將用最快速度整頓，依照賴總統指示的四大調整來調整內閣人事，「我會要求未來所有人要加速行動、積極任事、有感施政，回應給國人這段時間對執政團隊所有的指教與強烈要求，我們都必須一一面對」。

    卓揆表示，接任行政院秘書長的張惇涵，歷經中央與地方，及行政與政務的重要工作，包括從總統府副秘書長到行政院，「總統府工作好像在高山上守碉堡，敵人難冒出頭，行政院則是每天渡河搶灘，戰鬥工作氣息完全不同」。張接任秘書長，增加團隊戰力，也更做好中央、地方各項聯繫工作，希望能帶來更多改革年輕的新氣息。

    對於在野黨批評內閣異動次長比部長多，卓榮泰指出，調整隊型就是新團隊，他知道做任何調整都無法滿足所有要對內閣團隊有批評意見的人，但也虛心請外界給新團隊時間，「給我們時間，我有信心」。

    賴：祝福內閣各項施政 符合社會期待

    賴清德昨出席第五十三屆「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮時接受媒體訪問指出，這個時候內閣做調整，讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能夠貼近民意，這是必要的，盼後續以「四個優先」為目標，祝福內閣未來各項施政都能更接近民意的要求、符合社會的期待。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播