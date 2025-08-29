檢廉：陳歐珀以「顧問費」名義收賄

台北地檢署昨依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴民進黨前立委陳歐珀（見圖）夫妻等十六人，並對陳歐珀求刑廿四年二月，徐女則求刑八年八月。（記者廖振輝攝）

2025/08/29 05:30

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀被控貪污八七一萬元，檢廉調查，陳涉以其特別顧問洪文宗、許仁圖帳戶，收受聯興國際物流公司負責人洪英正賄賂四一三萬餘元，只要業者有需求便請陳幫忙，例如洪擔心台灣港務公司成立「高雄洲際碼頭公司」削弱聯興競爭力，傳訊息「提醒委員先提出質詢同時凍結預算」，陳果真在立院質詢此事並提案凍結港務公司編列高雄洲際碼頭公司預算三．八億元的五分之一。

以洪文宗、許仁圖帳戶收錢

檢廉查出，陳歐珀是以洪文宗、許仁圖兩人帳戶作為防火牆收錢，並以「顧問費」名義包裝賄賂，業者若有需求，大多透過洪文宗拜託陳出面，除上述案例外，二○一六年，洪英正希望交通部降低港區土地租金，陳遂提提案要求交通部提出體恤民營港埠業者的方案。

此外，二○二○年新冠疫情爆發後，因交通部的運輸業紓困方案未納「船舶貨物裝卸承攬業及貨櫃集散站業」，洪再度請陳幫忙，陳歐珀則提案將上述業者納入紓困方案，助聯興獲得三五一萬餘元土地租金補助。

檢方查出，二○一八年，德國籍貨櫃輪梅爾斯號撞擊基隆港聯興公司所有的橋式起重機，致聯興損失二．四億元且求償不易，陳歐珀受請託後涉主導修正商港法七十二條，若損壞民用設施將等同公用設施，沒賠修復費及營運損失就不能進出港，幫業者爭取未來發生此類損害時可獲足額賠償。

檢廉另發現，交通部二○一八年規劃修正汽車運輸業管理規則及其子法等，裁罰租賃車業者違法攬客行為，並限縮租賃業者與UBER合作載客運輸經營範圍，時任租車業品保協會理事長蕭明仁、台北市小客車租賃商業同業公會理事長王世璋等人集資五十萬元透過洪文宗行賄，希望陳阻止修法，陳收到賄款後，以勁宜蘭協會「公益捐款」名義掩飾賄賂，並替業者發聲質疑修法妥適性。

陳昨辯稱洪英正的錢是進入洪文宗帳戶，自己沒分到半毛錢；關切「高雄洲際碼頭公司」案是因港務公司違反民營化原則；紓困補助則是因業者陳情；修商港法不是針對聯興個案修法；租賃車業者部分自己只是「民意陳情的平台」，否認收賄或款項與其行為有對價關係。

