因應財劃法調整財源挹注 卓揆：校園電費回歸地方

新版財劃法釋出中央財源給地方，行政院長卓榮泰昨在院會表示，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項。（記者田裕華攝）

2025/08/29 05:30

〔記者鍾麗華、林哲遠／台北報導〕新版財劃法釋出中央財源給地方，行政院長卓榮泰昨在院會表示，為免影響國防、外交、經濟政策，不得不做必要調整，包含地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費等，將回歸地方自治事項；污水下水道、縣市管道路等，原則保留協助五十％，重大施政項目以中央支應居多。

重大施政項目

仍以中央支應為主

台北市長蔣萬安日前抨擊行政院主計總處擴大解釋一般性補助款「總額不變」，藉此砍個別縣市的一般性補助，昨也列席行政院會，並於院會前受訪說，不能接受行政院透過擴張解釋，很可能不公平分配的做法。立法院國民黨團則批評，政院將地方補助款改為「申請制」，是想讓各地方政府向部會「求爺爺拜奶奶」，黨團已提出「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」明定各縣市補助款不得少於去年，目前已付委、還沒排審。

卓揆在院會中強調，新版財劃法修正後，為避免影響國防、外交、經濟政策，中央不得不做部分必要調整，但中央一一五年度挹注各地方的各項財源不會低於今年，且是歷史新高，並確保調整後，屬於地方的教育、社福等基本設施都可以維持。

卓揆也做出三項調整︰一、重大施政項目還是中央支應為主；二、中央與地方共同分擔的污水下水道、縣市管道路、漁港下水道、地方藝文等建設原則保留協助五十％，但如地方有困難，還是可討論；三、地方所屬學校電費、地方公有建設物的耐震改善經費、部分廢棄物清理經費等，則依地制法精神，回歸地方自行負擔。

卓揆並要求，地方對於中低收入戶等弱勢族群需求，應從統籌稅款優先支應，避免影響弱勢族群。對於三項調整，並請主計總處向各縣市主計處人員詳加說明，配合處理，主計總處也會設計新的簡化流程。

