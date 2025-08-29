綠跨縣市議員籲賴正視危機 拋五行動倡議

包括黃守達等17名民進黨議員籲賴清德總統正視罷免後危機。（圖擷自黃守達臉書、記者王藝菘攝）

〔記者陳政宇、蘇孟娟／綜合報導〕大罷免落幕後，民進黨內力圖振衰起敝。台中市議員黃守達等十九位跨縣市黨籍議員昨發表共同聲明，呼籲兼任民進黨主席的總統賴清德「正視我們的危機」，並拋出五點行動倡議，包括守護憲政、經濟安全、先維綠查、地方主義和黨務改革等。

促傾聽投同意票公民期盼

共同聲明指出，大罷免之所以發生，是要解決國家的問題，結果失敗，代表方法或許可以更好，民進黨要傾聽投同意票的公民對憲政國安的期盼，也要同理投不同意票的公民對除弊興利的堅持，大家雖然來自不同的戰鬥位置，但有共同的信念：「對台灣，我們永不放棄」。

聲明提醒，大罷免的投票結果是地震，隨後而來的可能是海嘯，請賴總統正視這個危機，據此提出五點呼籲，冀望透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。一是守護憲政，現在憲法法庭無法運作的非常狀態，必須儘速終結，期盼朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段。

聲明指出，二是經濟安全，這是跨黨派的共識，經濟發展、分配正義、機會均等是國家當前的首要任務；而因應關稅衝擊，保障國際訂單，佈署後川普時代全球供應鏈，是台灣重中之重。三是先維綠查，下個十年需追求「先」進能源、建立分散式電網及儲電設施「維」持供電穩定、擴大多元「綠」能持續降低碳排空污、徹「查」弊案清除能源蟑螂。

聲明續指，四是地方主義，「財劃法」修正，中央財稅收入大幅移轉地方，地方政府「財力越大，責任越大」，中央也要落實「地方優先．向上分配」原則，權責劃分清楚；總統應評估召開地方自治國是會議。五是黨務改革，民進黨應徹底改變原有的科層體制與官僚文化，即時回應輿論及反應議題，組織要更靈活進入人民生活。

