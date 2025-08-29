綠營檢討大罷免》賴清德：社會期待黨團改選 柯建銘：此時無聲勝有聲

民進黨團總召柯建銘（左圖）面臨黨內逼退，總統賴清德（右圖）強調黨團改選更符合社會期待，柯建銘僅回應「此時無聲勝有聲」。 （記者王藝菘、方賓照攝）

2025/08/29 05:30

〔記者黃靖媗、陳昀、陳政宇、李文馨／台北報導〕大罷免落幕，民進黨內部檢討聲浪指向在立院黨團總召柯建銘，總統賴清德昨表態，如果黨團做改選，相信會更符合社會的期待。據悉，由於黨內期盼黨團改組聲音眾多，賴日前責成黨秘書長徐國勇邀跨派系商議解決方案，會中決議讓立委連署黨團改組，以此確認立委意向，並與柯進一步協商，對於柯建銘留任與否，賴尊重黨團自主的態度始終不變。

柯留任與否 賴尊重黨團自主

柯建銘昨受訪時援引唐代詩人白居易的「琵琶行」，僅回應「此時無聲勝有聲」，未多做說明。

今天是本會期最後一次立法院會，民進黨團昨天下午發函通知甲級動員令，動員事由為院會報告事項及討論事項，於今天上午八時廿分召開黨團會議，屆時會否修改內規、改選幹部，成為矚目焦點。

據了解，民進黨團近年修訂內規，多由黨團會議直接宣布，成員沒有異議就通過，並無所謂連署。派系人士認為，這次連署與內規修改並無必然關係，而是強烈的政治表態，希望共同推動黨團革新。

賴清德昨出席「亞洲太平洋國會議員聯合會」（APPU）開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，當前局勢充滿挑戰，府、院、黨、黨團都應該做必要的改組或改選，最先啟動的是黨，秘書長由徐國勇接任，一級主管也多數調整。現在行政院長卓榮泰正進行內閣改組，後續國安會也會引入新血，在這個情況下，如果黨團做改選，相信會更符合社會期待。

派系共識 潘孟安出面「勸」老柯

據了解，由於黨中央與黨團內部主張黨團改組的意見不斷，賴清德責成徐國勇邀集各派系協商後續處置，徐於廿六召集跨派系會議，會中決議讓立委連署黨團改組，確認立委意向，並由總統府秘書長潘孟安向柯建銘傳達黨內意見、聆聽柯的想法。該方案是由派系共識決，而非賴清德直接下令。

民進黨立委王世堅、郭國文、賴瑞隆已證實簽下黨團改組連署書。王世堅強調沒有個人情緒，而是回應社會期待，面對國家大事要理性優先，相信柯最後一定會接受多數委員的看法，因為多數是反應現在社會的聲音，且男子漢大丈夫要敢作敢當。

民進黨團幹事長吳思瑤也說，內閣改組、黨務部門精進，黨團也有責任檢討再出發，她正向看待黨內反省作為。郭國文則認為，最後結果就是黨團一起決定，黨團內部會先討論，今天可能進一步研議。賴瑞隆說，既然行政院人事已調整，黨團幹部也應全面改選，展現對人民負責的態度。

