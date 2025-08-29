追加預算協商 中選會15億全砍

立法院長韓國瑜昨晚召集朝野黨團協商「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共計處理各黨團、委員所提九十五案。（記者方賓照攝）

2025/08/29 05:30

4.3億媒體宣傳經費 藍白主張全刪未達共識

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長韓國瑜昨晚召集朝野黨團協商「一一四年度中央政府總預算追加預算案」，共計處理各黨團、委員所提九十五案。行政院部分，各黨團同意留下原住民禁伐補償金額廿三億元，再加上四億元；中選會辦理罷免及公投需的十五億餘元等則全數刪除。此外，藍白立委主張全數刪除近四．三億元媒體政策及業務宣傳經費，執政黨爭取保留國慶、跨年煙火等對國際宣傳約一億餘元預算，尚無共識。

保留原民禁伐補償23億

行政院院會十四日通過主計總處提出的追加預算案，共計編列八七八億四一三六萬餘元，其中主要以直轄市及縣市政府一般性補助款六三六億五五四萬餘元最多，各機關推行各項施政計畫確有實際需要數一三二億七八三三萬餘元次之，其餘為國防部主管及海洋委員會主管調增軍職人員各項勤務加給所需經費五十九億四六○一萬餘元。

立法院財政等八個委員會昨召開聯席會議審查追加預算案，粗估第一輪刪除十三億餘元。有關國防相關追加預算刪減案則全數保留，送朝野協商處理。韓國瑜昨晚召集朝野協商，處理委員會保留提案及黨團提案共九十五案。

協商時，針對行政院主管預算部分，各黨團經討論，決議留下原住民禁伐補償金廿三億餘元，再加上四億元。其餘刪減部分包含特支費近一八八萬元、聯合服務費約二五五七萬元及中選會選舉業務十五．四億餘元，科目自行調整，凍結部分照列。

總統府主管部分，原列三三二四萬六千元，經討論，總共減列一千五百萬元，項目授權總統府自行調整。

而在通案「媒體政策及業務宣傳經費」四億二九○六萬六千元，國民黨立委王鴻薇、賴士葆等人及民眾黨團提案全數減列，執政黨爭取保留國慶、跨年煙火等對國際宣傳約一億餘元預算。對此，藍白要求外交部詳列對國際宣傳的各細項及預算，將再進行最後協商。

民進黨團幹事長吳思瑤則強調，包括打詐、防災防疫、未來關稅對產業衝擊的紓困等，都必然透過媒宣管道讓所有利害相關人知悉，這是人民掌握政府政策的重要預算，不要再對政府預算造成二次傷害。

