總統登馬公艦 錄莒光園地

總統賴清德登紀德級驅逐艦「馬公軍艦」錄製莒光園地。（總統府提供）

2025/08/29 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德日前赴宜蘭勗勉海軍168艦隊，並登上海軍紀德級驅逐艦「馬公軍艦」，在艦上錄製莒光園地「與官兵有約」節目，昨天播出。

賴總統表示，中共灰色侵擾、心理滲透及錯假資訊操弄，不斷挑戰台灣防衛意志，面對當前嚴峻情勢，「反侵略、護主權」是共同信念，只要團結在一起，敵人就無法分化我們；只要意志堅定，威權就無法奪走我們珍視的民主與自由。

