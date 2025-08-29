涉收賄、詐領助理費貪874萬 前綠委陳歐珀起訴 求刑24年2月

民進黨前立委陳歐珀涉收收賄、詐領助理費共貪874萬，北檢昨起訴求刑24年2月。（資料照）

2025/08/29 05:30

〔記者王定傳、吳昇儒、張文川／台北報導〕民進黨前立委陳歐珀涉收受商港業者四一三萬餘元賄賂、租賃車業者五十萬元，再提案助業者爭取補助、修商港法等，陳另涉詐領助理補助費四一一萬餘元，被控共貪污八七四萬餘元；陳妻徐慧諭除共同涉詐領補助款，還涉公益侵占「勁宜蘭發展協會」一一○萬元款項；台北地檢署昨依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴陳歐珀夫妻等十六人，並對陳歐珀求刑廿四年二月，徐女則求刑八年八月。

起訴16人 陳妻求刑8年8月

在押中的陳歐珀昨移審台北地院後仍否認收賄，但坦承詐領助理費，法官裁定他羈押禁見三個月。

檢方調查，聯興國際物流董事長洪英正涉從二○一六年至二○二三年間，以每月五萬元「顧問費」名義行賄陳歐珀，八年共四一三萬餘元；陳則運用立委職權提案幫助聯興公司，如阻止台灣港務公司成立「高雄洲際碼頭公司」瓜分市場、幫業者爭取降低租金或納入疫情紓困補助，甚至主導修改商港法圖利業者。陳歐珀另涉收受租賃車業者五十萬元賄賂，阻止交通部修正「汽車運輸業管理規則」等。

陳否認收賄 羈押禁見3個月

檢廉還發現，陳歐珀夫婦涉從二○一二年至二○二二年浮報助理薪資四一一萬餘元，作為辦公室零用金。至於徐慧諭侵占協會款項的用途竟是繳私人保險費及住處電費。

檢方昨依不違背職務收賄、收受不正利益、利用職務詐取財物、偽造文書及洗錢等五罪起訴陳，被控財產來源不明罪部分則不起訴，至於有無收im.B詐騙案首腦曾耀鋒款項仍在調查。其他被起訴被告包含洪英正及陳的特別顧問洪文宗等人。

