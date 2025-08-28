為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    600億風災特別預算 拚明天三讀

    立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨天審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，國民黨立委賴士葆原要刪減卅億元預備金。（資料照）

    立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨天審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，國民黨立委賴士葆原要刪減卅億元預備金。（資料照）

    2025/08/28 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議昨天審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，預算規模六百億元一毛未刪通過初審。立院朝野黨團今天將協商此案，預計明天院會進行三讀。

    一毛未刪通過初審

    主計總處報告指出，歲出所需財源六百億元，全數舉借債務支應。包括經濟發展支出五○一億元，佔歲出總額八十三﹒四％；一般政務支出四十六億元，佔歲出總額七﹒七％；預備金卅億元，佔歲出總額五％；社區發展及環境保護支出十六億元，佔歲出總額二﹒七％；教育科學文化支出七億元，佔歲出總額一﹒二％ 。

    針對各機關編列情形，主計處報告指出，原民會及所屬編列四十六億元、國家通訊傳播委員會三億元、工程會一億元、內政部主管卅八億元、教育部主管編列四億元、經濟部編列一八七億元、交通部六十九億元、農業部主管二○三億元、環境部十六億元、文化部三億元、預備金卅億元。

    國民黨立委賴士葆原要刪減預備金，主計長陳淑姿和工程會主委陳金德不斷拜託不要刪除，賴士葆則表達站在監督和維護納稅人權益的立場上，要求機關將使用細項說明清楚。賴士葆原提案指出，今年度總預算已審定編列第一預備金卅九﹒五億元、第二預備金八十億元與災害準備金五十億元等合計一六九﹒五億元，為免疊床架屋並讓納稅義務人認為有小金庫之嫌，提案刪減預備金十億元。

    不過，聯席審查時，賴士葆將刪減案改為主決議，規範此筆預備金僅得支應特別條例第四條所規定之災區復原重建項目，並依「預算法」規定，每筆數額超過五千萬元者，應先送立法院備查。聯席審查最後一毛未刪，初審通過上述六百億元特別預算案，朝野協商今將討論此案，預計後天院會三讀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播