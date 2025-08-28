追加預算案 藍委紛紛提案喊砍

政院近期提出新台幣八七八億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委依舊提案大幅刪減，光翁曉玲一人，就提出全數刪除總統府、司法院及農業部、勞動部等八個部會預算。（資料照）

2025/08/28 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白日前大砍今年度中央政府總預算高達兩千多億，導致行政院暫緩編列地方一般性補助款六三六億，引發藍營地方政府不滿；政院近期提出新台幣八七八億元今年度總預算追加預算案，國民黨立委依舊提案大幅刪減，光翁曉玲一人，就提出全數刪除總統府、司法院及農業部、勞動部等八個部會預算。

翁曉玲要刪光府、司法院、八部會預算

翁曉玲提案全數刪除數個部會追加預算，包含農業部十億九四三○萬六千元、勞動部六八九四萬八千元、交通部二二五八萬四千元、法務部四六○一萬一千元、教育部五一七七萬九千元、外交部二一億一○○○萬八千元、總統府三三二四萬六千元、司法院四九八四萬七千元、內政部二八億八一四三萬七千元、文化部二億八○八五萬八千元、

此外，國民黨立委牛煦庭提案全數刪除，行政院所提針對「聯合服務業務項下南部、中部、東部、雲嘉南區、金馬聯合服務業務費」編列三六五二萬六千元加預算、原民會辦理「南島民族論壇六年計畫」追加預算二〇三〇萬二千元、警政署辦理提升民眾反詐騙意識宣導四○二五萬五千元。

國民黨立委王鴻薇提案全數刪除中央政府媒宣費追加預算四億二九○六萬六千元；針對中選會就七二六、八二三罷免及民眾黨團所提核三公投編列十五億四七一二萬八千元追加預算，王也提案減列十五億四三二四萬兩千元。

國防部演訓等經費 馬文君全數刪除

在兩岸、國防相關預算上，就陸委會編列九千八百八十萬一千元行政支出，賴士葆提案指出，兩岸關係交流在美國對等關稅政策催化下亦無明顯推展，考量政府債務舉借增加，稅課收入減緩，該項目刪減八千萬元；牛煦庭則提案減列五八八○萬一千元。

國民黨立委馬文君更提案全數刪除，國防部辦理文宣心戰、保防安全所需經費一九五七萬七千元；戰備營區安全防護等所需經費五○四萬兩千元；演訓任務及軍事交流九○六三萬五千元；通資督考費一三九八萬七千元、武器裝備採購履約督導、驗收及專案管制所需經費七○六萬八千元；一般武器採購準備作業、辦理軍事投資建案講習一九三萬一千元。

