分掌國發會、經濟部 葉俊顯、龔明鑫「財經雙箭頭」

新任國發會主委將由前中經院長、現任中研院經濟所研究員葉俊顯（左）接任，未來與即將轉任經濟部長的現任行政院秘書長龔明鑫（右）成為內閣團隊的「財經雙箭頭」。（資料照）

2025/08/28 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕新任國發會主委將由前中經院長、現任中研院經濟所特聘研究員葉俊顯接任，他是民進黨新境界智庫的成員之一，長期協助政府政策規劃，曾在疫情期間，協助對政府紓困政策進行影響評估。未來與即將轉任經濟部長的龔明鑫成為「AI行動內閣二．○」的「財經雙箭頭」。

葉俊顯為台北大學經濟學碩士、美國羅徹斯特大學經濟學博士，研究領域為公平機制設計、賽局理論，社會選擇理論和政治經濟學等。知情人士表示，國發會負責政府部門政策擘劃，素有「財經小內閣」之稱，執掌多項重要跨部會業務，葉俊顯多次協助政府規劃政策，熟悉台灣經濟脈動與挑戰，相信必能適才適所。

加強政策說服力 葉首要挑戰

葉俊顯過去在說明專業議題時，經常以生活化、貼近大眾的比喻進行闡釋，不僅展現學者的冷靜與務實，也拉近與大眾的距離。他在接任中經院院長時曾分享，自己推崇「開放式管理」與「換位思考」的管理原則。

專攻賽局理論與公平機制設計的葉俊顯，擅長將高度理論的經濟模型轉化為實務可行的公共政策，此次接掌國發會，被視為是將學術和政策結合的象徵。面對當前國際局勢變動與國內結構轉型交錯的壓力，葉俊顯如何加強數據溝通與政策說服力，將成為其上任後的首要挑戰。

龔明鑫是各界公認的總體經濟專家，學經歷俱豐，於二○一六年獲前總統蔡英文延攬入閣，出任國發會副主委，隨後轉任經濟部次長，自二○二○年起擔任國發會主委。總統賴清德上任後，更進一步被拔擢為行政院秘書長，是內閣中少見兼具學術、政策與實務經驗的多面向人才。

