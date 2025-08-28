內閣16新人 卓揆：盼與現有團隊快速整合

行政院長卓榮泰昨表示，期許新內閣團隊能以最好的效率與團隊精神，共同為「AI行動內閣2.0」努力。（記者王孟倫攝）

2025/08/28 05:30

〔記者王孟倫、黃靖媗／台北報導〕行政院長卓榮昨出席「信託業推動信託二．○計畫評鑑」第四期頒獎典禮暨研討會。針對這次內閣改組，他表示，包括首長、副首長共十六位新面孔，期待國人以更鼓勵的心情看待，希望新團隊與現有隊伍迅速整合，以最好的效率與團隊精神，協同推動AI行動內閣二．○的未來方向。

感謝閣員「只求為國不求名」

卓榮泰說，新內閣團隊均為各領域專長，過去十五個多月以來，所有內閣同仁非常努力合作，有句話說「計利當計天下利」，他們都是「只求為國不求名」，為了國家發展跟國家利益，未考慮個人名與利，未來內閣團隊也以此互相鼓勵。

針對內閣改組，卓榮泰說，要特別感謝國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝、數發部長黃彥男及衛福部長邱泰源等四人，為國家整體發展奠定雄厚基礎，也為經濟發展擘化未來藍圖，尤其是AI時代來臨，數位經濟、技術也為國家推動AI新時代建設打下重要基礎，並朝賴清德總統「健康台灣」願景向前邁進。

卓揆表示，四人基於自己的因素，或是會回到教育界、學術界，或者會回到實務界，都有他們的考量，他肯定過去他們的貢獻，也感謝他們的付出。

卓榮泰指出，期待大家能夠用更鼓勵的心情來看這些名單，當中有很多是新的面孔；希望他們未來發揮在各領域的專長，一方面和現有團隊快速整合，用最好的效率、團隊精神，共同為未來的AI行動內閣二．○，做出新的努力方向。

任政院副秘書長 阮昭雄曾當過卓的議員助理

此外，僑委會副委員長阮昭雄將轉任行政院副秘書長；阮昭雄昨受訪表示，卓揆希望他能協助行政、立法之間的聯繫工作，以及行政院內政策事務。

阮昭雄說，他與卓榮泰認識已久，曾在卓榮泰第二任議員任期擔任助理，並於一九九八年卓榮泰任立委時期擔任其辦公室主任，既然卓希望他去幫忙，他當然要答應。

阮昭雄曾任三屆台北市議員，也三度投入台北市文山、南中正立委選舉失利；過去也曾於台灣防災產業協會擔任理事長，並與內政部次長馬士元共同針對防災議題撰書。

