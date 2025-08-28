韌性條例協商 藍白堅持擋200億強化電網預算

立法院朝野黨團昨協商行政院提出的韌性特別條例修正草案，在野黨反對強化電力系統預算，立法院長韓國瑜最終裁示，保留相關條文於明天立法院院會進行處理。（記者田裕華攝）

2025/08/28 05:30

普發現金1萬達共識 特別預算公布後1個月內發放

〔記者李文馨／台北報導〕立法院朝野黨團昨天協商行政院提出攸關普發現金的特別條例修正草案，朝野對普發現金的發放時程達成共識，通過「特別預算公布後一個月內開始執行，並於七個月內發放完畢」條文；但在野黨反對兩百億元強化電力系統的預算，因此保留相關條文於明天立法院院會進行處理。

電力預算條文保留 明院會處理

行政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，草案第三條新增兩百億元強化電力系統；另為加強支持產業、照顧弱勢及發放現金作業，第六條將五四五○億元提高為五九○○億元；第九條規定普發現金自條例公布後一個月內開始執行發放作業，並於七個月內發放完畢。

在野黨團於協商過程皆對電力系統預算表達反對，國民黨團書記長王鴻薇指出，台電二○二一年就有十年強化電網韌性計畫，金額高達五六四五億元，災後重建條例也有強化電網韌性預算一百億元，合計金額非常高，強化電網韌性不缺錢。

民眾黨團總召黃國昌說，黨團不同意強化電網系統支出，理由是電網早就該做、本來就做、持續在做，反對行政院用這個名目要錢。他也提到，黨團會提附帶決議，要求兩百億元應增加對勞工、農漁民的照顧。

台電董事長曾文生發言時指出，十年、五六○○億元預算是因為二○二二年發生很大的電網事故，龍崎以南電廠跳機、全部停電，台電此後做了長期規劃，把過去為了效率而全國融通的電網分隔，也拉了特殊電路到科學園區，另將變電站室內化、包覆電桿上裸露部分，減少跳停電數字。

曾文生指出，兩百億元預算包含擴張產業園區供電，以及將關鍵節點地下化。他說，颱風過往都從東邊來，花東、台九線等地下化的程度比西岸的雲嘉南高，台電編了六十九億元要去做台九、台十一、台十七、台十九等海岸線省道的地下化工程。

根據黨團協商結論，朝野同意行政院提出的條文，但新增行政院應於韌性特別條例生效後一個月內，依本條例編列的特別預算案送交立法院審議，不過在野黨反對強化電力系統的預算，韓國瑜最終裁示，第九條按照協商通過，第三條、第九條保留送院會處理。

經費上限 藍白提高至五七○○億

此外，朝野協商也通過藍白黨團提出的附帶決議，將條例經費上限自五四五○億元增加二五○億元，提高至五七○○億元，其中預留兩百億元用以強化對產業支持、擴大協助範圍並滿足各產業需求；另增列四十億元，以加強對弱勢族群之照顧及關懷服務。

