中方要海基會「台灣省名義」發文 學者︰若接受將淪為地方政府

2025/08/28 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣海基會日前致函海協會，希望協助註銷定居台灣的中國人士戶籍。中國國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，除非「民進黨當局」承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受。學者批評，若政府接受中共要求，台灣將淪為地方政府。

中配辦喪失原籍證明遭刁難 陸委會去函協助

陸委會表示，中配朋友配合政府規定前往中國辦理喪失原中國籍證明，因中國各地方作法不一，被中共公安、公證等部門刁難，已有數十位當事人向政府陳情。政府為協助在台的中配獲得完整的台灣身分，透過兩岸兩會管道去函中方請其協助，以維持兩岸長期堅持的兩岸單一戶籍制度。

朱鳳蓮在國台辦記者會聲稱，「民進黨當局」刻意針對在台定居落戶多年、甚至廿多年的中配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身分。這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，目的是製造「兩國論」，為台獨分裂服務。

朱聲稱，中國公安機關始終「依法依規」處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。除非民進黨當局承認「一個中國原則」，以「台灣省」名義向各省區市主管機關提出請求，否則中方不會接受此類所謂請求。

成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，中國想把台灣拉進中華人民共和國的司法管轄內，以利操作「台灣必將回歸」政治論述。如果政府接受中共要求以「台灣省」名義發文，剛好正中他們下懷，台灣就變成地方政府，北京是中央政府。

