    首頁　>　政治

    台灣經貿團訪菲 農業部政次共同領軍

    外交部長林佳龍（資料照）

    外交部長林佳龍（資料照）

    2025/08/28 05:30

    傳林佳龍親自帶隊 外交部沒有評論

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍傳出正率團在菲律賓訪問。外交部昨僅說，訪團由農業部次長黃昭欽、國經協會理事長呂桔誠、美台商業協會執行副會長Lotta Danielsson擔任共同團長；至於林佳龍是否親自率團訪菲，外交部沒有評論。

    據中央社報導，林佳龍訪菲一事在菲律賓參議院聽證會上引起討論。菲律賓參議院外交委員會主席艾米．馬可仕昨於外交委員會聽證會上說，現有一支「極具爭議性」的訪團正在菲律賓，行程包括馬尼拉、蘇比克和北伊羅科斯省等地。艾米．馬可仕詢問菲律賓外交部長拉薩洛，訪團是否由林佳龍率領，擔憂這支台灣訪團恐將「再次」為菲中關係帶來問題。

    拉薩洛回應，不清楚林佳龍是否正在菲律賓，但證實一支台灣經貿考察團正在菲律賓訪問。

    外交部表示，為推動榮邦計畫下「台菲經濟走廊」，及實踐台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）精神，並落實國經協會與美台商會於今年五月簽署的合作備忘錄，兩國共同於第三地開發的目標，台菲雙方經過多次研商，由黃昭欽等共同團長率台美企業與相關公協會，一同前往菲律賓考察投資及貿易環境。

    外交部說明，團員產業別包括資通訊、智慧農業、港口設施、半導體、能源、物流、智慧製造與觀光等，期間走訪蘇比克灣、新克拉克市、馬尼拉等地，獲當地政府及園區管理單位高度重視，菲方更指派當地相關產業或公協會對接我經貿訪問團成員，台菲雙方均肯定經貿團此次訪問菲國成果，相信後續將有助兩國推進「台菲經濟走廊」各項合作計畫。

    外交部說明，外交部、駐菲律賓代表處及國合會均全力協助促成訪團成功訪菲，期待在對各方均有利的基礎上，台美均有機會加大對菲律賓的投資，外交部對林佳龍是否親自率團訪問，目前沒有評論。

