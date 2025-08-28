為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    資安專家示警︰中國製硬體 會自動連網傳回中國

    宇樹科技製造的機器狗，去年曾在中國與柬埔寨聯合軍演亮相。（美聯社檔案照）

    宇樹科技製造的機器狗，去年曾在中國與柬埔寨聯合軍演亮相。（美聯社檔案照）

    2025/08/28 05:30

    〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議；北市新建工程處說明，採購的移動平台不涉及核心技術與資料傳輸，也無法啟用定位系統，沒有資安問題；台灣智慧交通領域從業人員對此表示，有些中國製硬體會自動連網傳回中國，即使重灌軟體，預設值還是會將資料外洩。

    北市新工處︰不涉核心技術與資料傳輸

    台北市長蔣萬安昨被問到機器狗的資安疑慮時，表示由新工處說明，市府也會與中央討論這項創新的實驗，未來不只路要鋪得平，還要做更有效率的巡檢。台北市副市長李四川昨也強調，機器狗只做載具，拍照、傳訊息的部分都是國內研發的。

    新工處說明，依一一四年度道路巡查維護修繕成效式契約第二標，總經費七八五四萬元，由聖東營造股份有限公司得標；廠商採購宇樹機器狗作為「移動平台」，僅提供行走功能，未聯網、也無法啟用定位系統，並不涉及核心技術與資料傳輸。「核心設備」的軟體開發、環景系統與網路傳輸功能則由台灣團隊自主研發，應用於人行道巡查作業仍處於研發試辦階段，全市僅此一台。而為確保資料安全，研發團隊已遮蔽原廠相機，並在機器狗上方加裝自主研製的小型工業電腦，所有影像與數據皆由該工業電腦透過國內網路上傳，並結合超鉞科技內部資安協定防護機制進行接收與審核，環景檢測所取得的影像與資訊，都不會被其他公司取得。廠商可以去除原有的軟體，重新加灌國內開發的軟體。

    對於市府說明，台灣智慧交通領域從業人員表示，有些中國製設備預設連接網路，可回傳中國總部，即使重灌軟體，後門程式仍可能會把資料回傳、外洩。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播