資安專家示警︰中國製硬體 會自動連網傳回中國

宇樹科技製造的機器狗，去年曾在中國與柬埔寨聯合軍演亮相。（美聯社檔案照）

2025/08/28 05:30

〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕台北市道路巡查維護委外廠商擬引進智能機器狗，採購自與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，引發資安風險爭議；北市新建工程處說明，採購的移動平台不涉及核心技術與資料傳輸，也無法啟用定位系統，沒有資安問題；台灣智慧交通領域從業人員對此表示，有些中國製硬體會自動連網傳回中國，即使重灌軟體，預設值還是會將資料外洩。

北市新工處︰不涉核心技術與資料傳輸

台北市長蔣萬安昨被問到機器狗的資安疑慮時，表示由新工處說明，市府也會與中央討論這項創新的實驗，未來不只路要鋪得平，還要做更有效率的巡檢。台北市副市長李四川昨也強調，機器狗只做載具，拍照、傳訊息的部分都是國內研發的。

新工處說明，依一一四年度道路巡查維護修繕成效式契約第二標，總經費七八五四萬元，由聖東營造股份有限公司得標；廠商採購宇樹機器狗作為「移動平台」，僅提供行走功能，未聯網、也無法啟用定位系統，並不涉及核心技術與資料傳輸。「核心設備」的軟體開發、環景系統與網路傳輸功能則由台灣團隊自主研發，應用於人行道巡查作業仍處於研發試辦階段，全市僅此一台。而為確保資料安全，研發團隊已遮蔽原廠相機，並在機器狗上方加裝自主研製的小型工業電腦，所有影像與數據皆由該工業電腦透過國內網路上傳，並結合超鉞科技內部資安協定防護機制進行接收與審核，環景檢測所取得的影像與資訊，都不會被其他公司取得。廠商可以去除原有的軟體，重新加灌國內開發的軟體。

對於市府說明，台灣智慧交通領域從業人員表示，有些中國製設備預設連接網路，可回傳中國總部，即使重灌軟體，後門程式仍可能會把資料回傳、外洩。

