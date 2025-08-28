自由日日shoot》北市引進中國機器狗 議員︰特洛伊木馬／製造商宇樹 與共軍關係密切

台北市政府引進中國廠商宇樹科技製造的機器狗，引發各界質疑可能會有資安疑慮。（台北市政府提供）

2025/08/28 05:30

李四川︰「靈魂」都是台灣研發的

〔記者何玉華、蔡愷恆／台北報導〕台北市副市長李四川前天在臉書分享北市「巡檢新夥伴」智能機器狗，用於北市人行道巡查。台北市議員簡舒培查證後，發現機器狗來自被美國點名與解放軍關係密切的中國製造商「宇樹科技」，市府第一時間扯謊來自美國波士頓動力公司，北市若使用「帶攝像頭的特洛伊木馬」入侵北市大街小巷，就踩到國安與資安的紅線。

李四川廿六日在臉書分享智能機器狗，搭載光學全景調查系統，能三百六十度建模、精準定位設施，甚至自動通報缺失；昨接受廣播訪問表示「機器狗是大陸的，上面的最主要的靈魂都是台灣研發的。」

簡舒培︰宇樹裝後門 美議員促調查

簡舒培表示，她向市府詢問機器狗有無資安疑慮，市府第一時間答覆「機器狗之原創公司為美國波士頓動力公司，該公司僅出售予學術機構研究使用，不發售予私人企業。」經她進一步查證，發現李四川貼文裡的機器狗跟美國波士頓動力所生產的機器狗完全不同，反倒跟中國機器人公司宇樹所生產的機器狗九十九％像，市府才承認「機器狗本體為中國製造」。

簡舒培表示，宇樹機器人預裝了一個後門程式，會悄悄地把每台機器人連接到位於中國境內的伺服器，被稱為「帶攝像頭的特洛伊木馬」，今年五月才被美國國會議員要求政府部門調查；根據宇樹的隱私政策規定，所有用戶資料都儲存在中國，並受到中共情報和網路安全法的約束；更有學術研究顯示，宇樹機器人可以被駭客控制，繞過安全系統以進行秘密監視。

林楚茵︰替武力犯台大開方便之門

簡舒培強調，北市府現在大喇喇地引進已被示警具有資安風險的中國品牌，完全踩到了國安與資安的紅線。中國曾在與柬埔寨的聯合軍演中，使用宇樹機器人配備步槍，連帶證實了與中國解放軍千絲萬縷的關係；若以宇樹機器人輔助人行道巡查，機器人所到之處的各種地貌、設施等資料，全都可能透過預裝的後台，通通傳送到中國去。

立委林楚茵質疑台北市長蔣萬安開城門迎接「中國製」機器狗蒐集道路資訊，等同幫中國武力犯台大開方便之門。北市依新版財劃法，明年多拿四一六億元，新工處明知機器狗來自中國，卻拿錢亂搞亂花。

