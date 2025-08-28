為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    4新任黨部主管 賴清德：年輕化、專業化

    兼任黨主席的總統賴清德昨公布四位新任黨部主管，並強調這次調整特色為年輕化和專業化。（資料照）

    2025/08/28 05:30

    〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕內閣改組之際，民進黨中央同步啟動人事布局，繼黨秘書長徐國勇廿五日上任，身兼黨主席的總統賴清德昨再宣布國際事務部主任陳文昊、社會運動部主任吳易翰、客家事務部主任黃駿翔，以及新住民事務部主任張瑜庭等四位新任黨部主管。賴強調，這次調整的特色是「年輕化和專業化」。

    民進黨昨天召開中常會。據轉述，賴清德表示，陳文昊畢業於美國史丹佛大學政治學系、喬治城大學外交學院亞洲研究學系碩士，曾任職於吳焜裕國會辦公室、法國在台協會、澳洲駐台辦事處，國際事務歷練豐富，賴期許他協助民進黨持續推展與國外政黨的交流。

    賴續指，吳易翰曾在組織推廣部與社會運動部服務，了解地方組織脈絡，也熟知與各社團組織交流，期待吳能持續為黨拓展社會組織良好關係。黃駿翔是新竹客家子弟，曾擔任蕭美琴國會辦公室助理、竹東鎮公所機要秘書，積極推廣客家文化活動，期望未來能幫助黨深耕客庄組織，以及強化與客青群體的連結。

    鄭俊昇接府副秘書長

    此外，總統府副秘書長張惇涵確定轉任行政院秘書長，遺缺將由民進黨前民調中心主任鄭俊昇接任。據透露，高層原屬意鄭俊昇接任民進黨副秘書長，並負責政策群，但後續調整府院黨相關人事安排，經重新盤整思考，考量總統府需要更能掌握民意及政策議題的脈動，賴總統昨天拍板民調專長的鄭俊昇出任府副秘書長。

    至於民進黨的副秘書長，目前仍是原是何博文和翁世豪留任，在分工上，由何掌組織群、翁掌文宣群。

