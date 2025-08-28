民進黨強化空戰 徐國勇：落實222法則

民進黨新上任的黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過兩百字，圖卡不要超過兩張，影片不要超過兩分鐘。（資料照）

2025/08/28 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨新任秘書長徐國勇廿五日正式就任，著手啟動黨務改革。在輿情攻防上，徐要求相關部門秉持「二二二法則」，亦即新聞稿文字不超過兩百字、圖卡不超過兩張或兩句話、影片不超過兩分鐘，簡要說明；徐國勇也同時指示各業務單位，規劃巡訪廿二縣市黨務座談，強化組織、深化溝通，被視為因應大罷免後新局的起手式。

新聞稿限兩百字

圖卡兩張以內 影片不逾兩分鐘

徐國勇前天首度主持黨務主管會報。民進黨新聞部主任吳崢昨說明，徐要求未來回應輿情應秉持「二二二法則」，新聞、社群等部門也將強化媒體宣傳和輿論攻防，任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過兩百字，圖卡回應不超過兩張圖，影片不要超過兩分鐘。

吳崢表示，徐國勇認為，現在社會，簡單快速、即時回應是最大前提，期許未來據此做媒體攻防與回應，無論是記者會、直播、各式各樣不同跟社會對話的機會，盡量精簡訊息。

此外，民進黨昨天召開中常會。據發言人韓瑩轉述，徐國勇談到府院黨一體，盼溝通更有效，闢謠也能即時澄清。徐上任三天內，已邀集組織部、社運部、新聞部和新媒體等相關業務單位，除聽取業務簡報，也指示各單位著手規劃全國黨務座談、以及社團行程，期盼黨部既有通路能更有效率協助中央執政，進行即時闢謠與政績宣傳，並強化組織、深化溝通，讓民進黨成為中央執政最堅實的後盾。

深化溝通 徐規劃巡訪22縣市

至於巡訪廿二縣市的規劃？韓瑩說，目前尚在規劃，徐國勇將前往各地方黨部聽取民意，運用過去擔任發言人和媒體人的經驗，與地方溝通。

據轉述，兼任民進黨主席的總統賴清德也強調，闢謠很重要，並指示「快速澄清、簡單明瞭」。中常委陳淑華也以台中市為例，提醒各地有不實訊息傳播，一些政績反而因此被藍營「割稻尾」。

值得一提的是，徐國勇的「二二二法則」與二○一九年時任行政院長蘇貞昌所推「二二二原則」有異曲同工之妙，當年要求標題廿字內、內文兩百字內、附上兩張照片，同樣是為加速澄清假訊息。

