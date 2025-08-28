民進黨團醞釀連署改選總召

據了解，民進黨祕書長徐國勇廿六日邀集各派系，傳達黨主席暨總統賴清德盼改組立院黨團的意志，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，將醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。（記者張嘉明攝）

2025/08/28 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，部分綠營將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘。據了解，民進黨祕書長徐國勇廿六日邀集各派系，傳達黨主席暨總統賴清德盼改組立院黨團的意志，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，將醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。

民進黨立委賴瑞隆昨已表態支持全面改選黨團幹部。他受訪表示，既然行政院人事已有所調整，黨團幹部也應全面改選、重新出發，思考如何面對未來的新局勢，讓外界感受到民進黨有誠意面對問題。柯總召長期以來勞苦功高，但面對新的政治局勢，應該讓黨團自主決定最適合的團隊。

據黨內草擬的連署書指出，為表達回應民意的決心，除行政團隊已進行人事改組，以期一新人民耳目外，黨團也應即刻思考立院攻防路線的調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰。連署書要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發的決心。

民進黨團組織規程明定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者為當然候選人。柯建銘的總召任期將於明年一月底屆滿，但黨團人士說，內規依據黨團會議共識通過即可修正，何時上路也可以討論。

民進黨團幹部近日爆發請辭潮，僅剩柯建銘未表態不續任。立委王義川透露，他昨已向賴清德辭去民進黨政策會執行長，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。新會期黨團幹部也將進行改組，他也向黨團表達不續任副幹事長，所有改變是為了面對新局。

曾任立法院副院長的立委蔡其昌被點名接棒總召一職。蔡表示，柯總召不是已回應大家？明年二月才會有總召改選，所以沒什麼好評論。

