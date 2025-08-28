為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨團醞釀連署改選總召

    據了解，民進黨祕書長徐國勇廿六日邀集各派系，傳達黨主席暨總統賴清德盼改組立院黨團的意志，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，將醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。（記者張嘉明攝）

    據了解，民進黨祕書長徐國勇廿六日邀集各派系，傳達黨主席暨總統賴清德盼改組立院黨團的意志，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，將醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。（記者張嘉明攝）

    2025/08/28 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免落幕，部分綠營將矛頭指向立法院民進黨團總召柯建銘。據了解，民進黨祕書長徐國勇廿六日邀集各派系，傳達黨主席暨總統賴清德盼改組立院黨團的意志，席間提議請總統府祕書長潘孟安與柯建銘商談，倘若無果，將醞釀發起立委連署全面改選黨團幹部。對此，民進黨發言人吳崢僅表示「沒有回應」。

    民進黨立委賴瑞隆昨已表態支持全面改選黨團幹部。他受訪表示，既然行政院人事已有所調整，黨團幹部也應全面改選、重新出發，思考如何面對未來的新局勢，讓外界感受到民進黨有誠意面對問題。柯總召長期以來勞苦功高，但面對新的政治局勢，應該讓黨團自主決定最適合的團隊。

    據黨內草擬的連署書指出，為表達回應民意的決心，除行政團隊已進行人事改組，以期一新人民耳目外，黨團也應即刻思考立院攻防路線的調整，透過幹部改選重整，以全新面貌迎接新會期挑戰。連署書要求黨團幹部含總召以降，應立即在本會期重新改選，以示改革並重新出發的決心。

    民進黨團組織規程明定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者為當然候選人。柯建銘的總召任期將於明年一月底屆滿，但黨團人士說，內規依據黨團會議共識通過即可修正，何時上路也可以討論。

    民進黨團幹部近日爆發請辭潮，僅剩柯建銘未表態不續任。立委王義川透露，他昨已向賴清德辭去民進黨政策會執行長，面對新的政治局勢，府院黨團的政策溝通平台也需要進行調整。新會期黨團幹部也將進行改組，他也向黨團表達不續任副幹事長，所有改變是為了面對新局。

    曾任立法院副院長的立委蔡其昌被點名接棒總召一職。蔡表示，柯總召不是已回應大家？明年二月才會有總召改選，所以沒什麼好評論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播