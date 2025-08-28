為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王世堅要老柯「謝謝收看」》柯建銘：本是同根生 相煎何太急

    民進黨團總召柯建銘昨表示，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？（記者田裕華攝）

    民進黨團總召柯建銘昨表示，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？（記者田裕華攝）

    2025/08/28 05:30

    〔記者李文馨、劉宛琳／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨團展開內部檢討，黨內立委接力開砲劍指總召柯建銘。柯建銘昨表示，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有？黨團幹事長吳思瑤說，柯領導黨團讓國會正常化的努力沒有錯，並喊話應聚焦制度改造，而非對人的攻擊，否則檢討將失焦，並強調五一戰隊沒有人是局外人。

    柯：大罷免讓國會過半 何錯之有？

    民進黨立委郭國文及林淑芬等人前天開砲，指控柯建銘「假傳聖旨」、「黨團沒有討論、沒有民主」；立委王世堅昨天更出面喊話，他個人感謝柯的辛苦及努力，但更盼柯能夠「審時度勢、知所進退」，面對社會、民進黨期待的時候，「他的回覆不要再是『謝謝指教』，而應該是『謝謝收看』」。

    面對黨內質疑，柯建銘昨天發文引用曹植七步詩：「煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急。」他表示，大罷免是窮盡一切可能讓國會過半，何錯之有！難道罷團也錯了嗎？

    吳思瑤：聚焦制度改造 勿對人攻擊

    吳思瑤在立院受訪時表示，民進黨本質就是民主，基於民主體質，社會對民進黨要求更高，民進黨也要自我要求達到社會的期待。她認為，柯建銘領導黨團讓國會正常化的努力當然沒錯，黨團為違憲亂政議案戰鬥，這些價值、主張都沒有錯，但黨內溝通比較不足的部分，希望黨團成員主動參與黨團運作，「改造黨團，人人有責；五一戰隊，沒有人是局外人。」

    吳思瑤也提到，民進黨團內部努力化解爭議、調整步伐、改造黨團，但國會現在主導的力量是藍白，相信社會各界期許民進黨團改造的同時，必然也會期待國民黨團不要「傅崐萁化」，也期待民眾黨主席、黨團總召黃國昌不要繼續做民粹式的政治攻防，「若只靠民進黨團好，藍白不改，這個國會恐怕還是一樣會持續地失序和失靈。」

