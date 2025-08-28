勸進盧秀燕國民黨主席選舉登記延後2週

國民黨主席將於十月十八日改選，黨主席朱立倫昨主持中常會時強調，他任期還剩二個月，最後階段所有團隊要全力以赴。 （記者羅沛德攝）

2025/08/28 05:30

改為9月15日至19日領表 10月18日投票時程不變

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席改選在即，國民黨中常會昨通過中常委提案，將領表登記時間延後兩週，改為自九月十五日至十九日。國民黨文傳會主委林寬裕表示，黨主席朱立倫尊重且同意中常委提案，用意是希望能有更多人參與；朱立倫也強調，只要國民黨團結一致，一定可以解決非常多困難及問題。

中常委提案 朱立倫尊重且同意

國民黨主席選舉原訂九月一日至五日辦理領表登記，十月十八日舉行投票、十一月一日舉辦全代會交接。國民黨中常委鄭正鈐、陳俗蓉昨於中常會臨時提案，將領表登記的時程，延後到九月十五日至十九日，其餘投票、全代會交接等時程不變。

朱立倫上週公開懇請台中市長盧秀燕接棒主席，但盧表示不會參選。已表態參選者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、前國民黨副秘書長張雅屏、中常委孫健萍、彰化縣議長謝典霖等人。

媒體詢問登記延後是否是為了要持續勸進盧秀燕參選？鄭正鈐表示，提案時沒有特別思考這個狀況，是因八二三公投及罷免投票剛結束，原訂領表登記的時間實在太匆忙，接獲很多黨員反映，希望領表登記往後延長兩星期，提案也順利在常會通過。

至於黨主席選舉事務，鄭正鈐說，那是「大人們」考量的部分，他相信不會因為領表時間延後而有很大的影響。

林寬裕指出，其實上週就有中常委提出延後領表登記的提案，因為有一些中常委認為，這段時間大家都忙著對抗大罷免，黨務可能發生漏繳黨費等情事，因此希望展延兩星期，讓有意參選者可以登記參與。由於此案連署的中常委超過半數，朱立倫表示尊重且同意大家意見，並希望大家多多參與。

媒體詢問，傳出前台北市長郝龍斌四處拜會爭取支持，林寬裕說，他不針對個案評論，朱立倫與盧秀燕都說過，國民黨內人才濟濟，有希望、有意願承擔的人，都表達歡迎。

連說兩次 朱：藍白合不能改變

至於朱立倫是否仍希望盧秀燕參選黨主席，林寬裕說，朱立倫身為黨主席，希望更多人參與、投入黨務，因此特別提及盧秀燕，當然個別黨員包括盧秀燕，是否要接下棒子或參選，都會尊重。

朱昨主持中常會時重申將會交棒，朱說，他任期還剩二個月，最後階段團隊要全力以赴，並希望未來新的團隊，一定要與社會主流民意相結合，讓黨走在正確道路上。朱並連說兩次「藍白合不能改變」，強調所有有心為黨服務的同志，不管黨代表、中央委員、中常委、黨主席，共同讓「有聲望的重要好朋友」能夠一起來參與，最後全黨團結勝選。

