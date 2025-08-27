柯建銘挨轟 綠委：國會亂象根源在傅黃體制

立法院民進黨團總召柯建銘。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者蘇永耀、林哲遠、陳政宇／台北報導〕大罷免失敗後，賴政府將調整人事因應，立院民進黨團也內部檢討，部分綠委並指向黨團總召柯建銘的領導風格。對此，民進黨立委昨認為，大罷免肇始，就是傷害國會民主、毀憲亂政的「傅黃體制」。黨內固然應誠懇檢討，但這是為要打造更強健的黨團體質，才能面對繼續不斷出招的傅黃體制，拿回政策主導權。

表明將卸任民進黨團書記長的陳培瑜受訪說，國會亂象的命題確實仍須回到「傅黃體制」，亦即國民黨團總召傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌所主導的國會，這一年半以來推出的許多亂政法案，甚至亂砍去年度總預算，自己發現陷入僵局後，才讓立法院長韓國瑜出來喊話追加預算；儘管行政院現在已提出追加預算案，但許多在野黨立委的質詢內容仍持續歪樓。

請繼續往下閱讀...

「選舉一旦不盡人意，大家就會有點情緒。」民進黨立委沈伯洋坦言，當黨團在作戰時，總召角色就是在府院黨之間做折衝，有時候大家在批評只會講片段，但事情發生時是一環扣一環，不僅是某一個人的問題。他直言，把某個人換掉，傅崐萁、黃國昌還是在，不是換人後傅就會突然改變，不推動中配六改四、不推動反年改了，這根本是不可能的。

民進黨立委范雲說，大罷免失敗有許多原因，當然都需要認真檢討，但是，也不要忘記，大罷免的肇始，就是傷害國會民主、毀憲亂政的傅黃體制。她支持黨內部認真誠懇檢討，是為了從戰略、戰術徹底反省，以打造更強健的黨團體質以及府院黨關係，才能面對不斷出招的傅黃體制，拿回政策主導權，但檢討之目的，並「不是要讓付出很多、已經很辛苦的同志受傷」。

檢討不是要同志受傷

公督盟執行長張宏林認為，他是以正面、樂觀的角度看待這件事。一個政黨犯錯、面對問題時如何去解決，民進黨在這一塊的DNA還是比較進步的；反觀，國民黨先前爆出假連署問題時，也沒有人來自省與挑戰黨內。張並說，民進黨仍是勇於批判、自我檢討的政黨，待民進黨內部吵完之後，外界也會期待兼任黨主席的賴總統在未來要如何重新整頓黨務。

張宏林並強調，所有討論的核心重點是要如何解決藍白毀憲亂政的問題，若民進黨團將重點放在此事上，的確比個別去檢討誰更能觸及核心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法