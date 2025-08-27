大罷免皆墨 湧檢討聲浪》綠委接力開砲 柯建銘：適可而止

民進黨立委接連開砲，批黨團總召柯建銘「假傳聖旨」、「黨團沒有討論」，柯籲黨內適可而止。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者陳政宇、陳昀、劉宛琳／台北報導〕大罷免全盤皆墨，民進黨內湧現檢討聲浪，立委郭國文及林淑芬等人昨接力開砲，指控黨團總召柯建銘「假傳聖旨」、「黨團沒有討論、沒有民主」。柯建銘回應，黨團應支持行政院捍衛預算權，不能為虎作倀；明年二月將改選總召，有志者再登記即可，呼籲黨內適可而止。

綠委批假傳聖旨 黨團成一言堂

總統賴清德自本月起，擴大邀集民進黨團七長參與高層會議，外界解讀為出招釋柯建銘的兵權。郭國文八日於黨團會議，就普發現金議題曾與柯激烈爭執；郭昨說明，這是對黨團路線的不滿與檢討，逾十位立委輪番發表意見，也建議由政院提出預算避免違憲，柯卻說「府院黨團都講好不發，因為會違憲」，假傳聖旨又忽視他人意見，讓他站出來用強硬的方式反抗。

林淑芬亦貼文批評，本屆黨團史無前例成為沒有討論、只有下達命令，必須遵守服從的「一言堂」，這是最優先要被改革的。她以兩次大法官同意權行使為例說，黨團會議毫無討論，大家一頭霧水，認為不宜，但柯威脅跑票者開除，這就是這一年半來的問題，「不是說沒有討論，沒有民主嗎？」

民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，民進黨內大鳴大放不是新鮮事；府院黨協調過去由黨團總召與幹事長兩人參加，現在擴大為七長，有利意見傳達，代表賴總統更重視國會聲音。行政立法溝通不順暢，增加討論、擴大參與是好事。

針對黨內批評，柯建銘回應說，他當時指普發現金違憲，行政院也說普發現金違憲，違憲要怎麼發？並沒有什麼「聖旨」，黨團應支持政院捍衛預算權，不能為虎作倀；若沒有普發現金就沒辦法選舉，「這是什麼邏輯？扯太遠了吧」。

柯認為，總統邀七長參加會議很好，每個人都能參與決策過程，沒有所謂「獨斷」的問題。至於明年二月新會期，要選總召來登記就好，規定都很清楚，現在吵這個只是茶壺裡的風暴，不要沒事自己起衝突，呼籲適可而止。

總統府昨則強調，黨團幹部產生及去留由黨團內部選舉決定，總統充分表達國會黨團自主，這也是民進黨長年以來的傳統。

此外，藍白去年強修財劃法，國民黨立委楊瓊瓔昨在立法院質詢時關切，郭國文稱當時為了對抗藍白，不只禁止自家立委提案，連院版也被禁止提案。行政院長卓榮泰坦言，政院有備妥方案交由黨團來協商，但立法院朝野協商碰到瓶頸，政院一直認為「財劃法」可以檢討。

